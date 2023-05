Orgoglio Fiorentina, Jovic-Ikonè ribaltano la Roma nel finale | HIGHLIGHTS

La Roma conduce a lungo con la Fiorentina, ma i viola, negli ultimi minuti, con Jovic e Ikonè piazzano una rimonta clamorosa

La Roma ha cullato per quasi tutta la partita, nonostante il maxi turnover di Mourinho, una vittoria con la Fiorentina che avrebbe potuto rimetterla per 24 ore a -1 dal Milan e dal quarto posto. Ma il finale di gara è tutto per i viola: Jovic e Ikonè, poco prima del novantesimo, regalano un successo che fa sorridere la squadra di Italiano, dopo il ko in Coppa Italia.

Formazione molto rimaneggiata e con diversi big a riposo per i giallorossi, in preparazione alla finale di Europa League. Ma il primo tempo dei capitolini è di ottimo livello. Subito in vantaggio con El Shaarawy, dopo una grande azione corale, la Roma sfiora per almeno tre volte il raddoppio. Martinez Quarta salva sulla linea su Solbakken, Cerofolini compie due miracoli su El Shaarawy e Belotti. Nella ripresa, la Fiorentina cambia marcia, anche se a parte una occasione in mischia di Jovic non crea grossi pericoli. La Roma però si abbassa troppo e tra l’85’ e l’88’, in due azioni quasi fotocopia, due sponde aeree in area piccola trovano Jovic e Ikonè pronti a insaccare. Una vera beffa per Mourinho e soci, che ora devono riversare tutte le loro energie sulla finale di Budapest.

FIORENTINA-ROMA 2-1 – 11′ El Shaarawy (R), 85′ Jovic (F), 88′ Ikonè (F)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma** 60; Juventus* 59; Torino e Fiorentina** 53; Monza 52; Bologna 50; Udinese** 46; Sassuolo 44; Empoli, Salernitana** 42; Lecce 33; Spezia** 31; Verona 30; Cremonese 24; Sampdoria 18.

* 10 punti di penalizzazione ** una partita in più