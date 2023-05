DIRETTA Serie A, Roma-Salernitana | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Il lunedì della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, si apre con la sfida tra la Roma e la Salernitana

Dopo aver conquistato, giovedì scorso, la finale dell’Europa League battendo il Bayer Leverkusen, la Roma torna in campo e, per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Salernitana.

I giallorossi di José Mourinho, che il 31 maggio se la vedranno contro il Siviglia di José Luis Mendilibar a Budapest, cercano tre punti fondamentali nella rincorsa al quarto posto, attualmente occupato dall’Inter di Simona Inzaghi a quota 66, per sperare ancora nella qualificazione attraverso il campionato alla prossima edizione della Champions League. Nel turno precedente, hanno pareggiato 0-0 sul campo del Bologna di Thiago Motta. Di contro, i granata di Paulo Sousa arrivano a questo appuntamento dopo aver festeggiato la matematica salvezza comodamente seduti sul divano, complice il pareggio tra Lecce e Spezia di ieri e la sconfitta del Verona sul campo dell’Atalanta. Di certo, però, non vorranno fare la parte della vittima sacrificale in questa sfida tutta portoghese sulle panchine. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SALERNITANA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken; Belotti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Juventus 69*, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39*, Salernitana 38*, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18

*una partita in meno

Roma-Salernitana, dove vederla in TV

La fresca finalista di Europa League, che affronterà il Siviglia, che a sua volta ha battuto la Juventus di Allegri, scende in campo per affrontare la Salernitana. Per la Roma un match, quello valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, importante per mantenere accesa la fiammella della speranza dell’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. Chi è in possesso di regolare abbonamento, potrà gustarsi la partita attraverso l’applicazione di Dazn, presente anche sul decoder Sky, in streaming. Calcio d’inizio fissato alle 18.30.