DIRETTA Serie A, Napoli-Inter | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Il big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A è quello tra il Napoli campione d’Italia e l’Inter

La sfida delle 18, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, rappresenta quella più importante del weekend. Si affrontano, infatti, il Napoli fresco campione d’Italia e l’Inter, finalista di Champions League dove se la vedrà col Manchester City di Pep Guardiola il 10 giugno prossimo.

I padroni di casa, alle prese con la questione della permanenza, o meno, dell’allenatore Luciano Spalletti, sono reduci dalla sconfitta, la quarta stagionale, patita sul campo del sorprendente Monza di Raffaele Palladino. Chiaramente, aleggia un po’ di rilassatezza sulla squadra partenopea dopo una cavalcata incredibile che ha portato alla conquista, spazzando via i rivali, del terzo Scudetto della storia del club. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato la finale di Champions League nell’euroderby contro il Milan di Stefano Pioli, arrivano all’appuntamento col morale a mille e forti del terzo posto in classifica, alle spalle degli sfidanti di questa sera e della Juventus di Massimiliano Allegri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83*, Juventus 69*, Inter 66*, Lazio 65*, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46*, Sassuolo 44, Empoli 39*, Salernitana 38*, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.

*una partita in meno

Napoli-Inter, dove vederla in TV

Il big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, vedrà di fronte, come detto, il Napoli campione d’Italia e l’Inter finalista di Champions League. Una sfida, comunque, molto sentita, anche se sul fronte nerazzurro l’allenatore Simone Inzaghi è pronto a far girare gli uomini e a presentarsi al ‘Maradona’ con diversi giocatori che hanno trovato poco spazio fino a questo momento. In ogni caso, chi vorrà gustarsi questa sfida dovrà sintonizzarsi, se in possesso di regolare abbonamento, sull’applicazione di Dazn, presente anche sul decoder Sky, che trasmette anche in streaming l’evento. Calcio d’inizio fissato alle ore 18.