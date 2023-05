Via Allegri, Zidane il prescelto per la Juventus: hanno già deciso

La panchina di Massimiliano Allegri sempre più in bilico, ma per la Juventus il sostituto è già stato scelto: Zidane bianconero

Allegri via dalla Juventus. Nessuno lo ha ancora messo in discussione dalla società, almeno pubblicamente, ma di certo dopo una stagione così e il secondo anno senza trofei, qualche riflessione è più che legittima.

Il contratto in scadenza nel 2025, con ricco ingaggio, è un motivo per continuare insieme, ma la società è desiderosa di far partire un nuovo ciclo e soprattutto di tornare a vincere. Farlo con Allegri o senza è l’interrogativo che caratterizzerà le prossime settimane, quelle in cui si capirà il destino del club, al termine dei vari procedimenti di giustizia sportiva aperti. Ma saranno anche settimane in cui si decideranno i vertici della società, almeno per quel che riguarda l’area sportiva con Giuntoli dato come possibile nuovo direttore sportivo.

Ecco toccherà anche al nuovo dirigente decidere il da farsi sulla panchina, ovviamente in accordo con la proprietà, e un addio di Allegri è da considerare ipotesi non campata in aria. Ecco allora una serie di candidati alla successione: dal sogno Zidane al giovane Palladino, passando per il ritorno di Conte. Chi sarà il prescelto? La decisione è già stata presa.

Calciomercato Juventus, Zidane il post Allegri: scelta fatta

Proprio sul futuro della panchina della Juventus si è incentrato il sondaggio Twitter di Calciomercato.it.

La domanda fatta era la seguente: “Juventus, ennesimo flop Allegri in Europa e tecnico bianconero più in bilico che mai: da quale grande ex bisognerebbe ripartire?” La risposta scelta con la percentuale più alta è stata (quasi scontato dirlo) quella che ha visto Zidane indicato come nome giusto per la panchina: il 31,5% dei votanti ha scelto il francese che ha staccato tutti.

Dietro, a pari merito, la coppia che vede i due più giovani allenatori: Tudor e Palladino con il 27,4%. Infine, soltanto il 13,7% sceglie un ritorno di Antonio Conte alla Juventus per sostituire Allegri. Andrà realmente così?