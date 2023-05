Un campione del mondo alla Juventus: firma da svincolato

Il club bianconero inizia a muoversi per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione

Con la scottante eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia, la Juve ha messo la parola fine alla possibilità di alzare almeno un trofeo in questa stagione. Un’annata che, oltre ai deludenti risultati sul piano sportivo, si è contraddistinta per i numerosi problemi extra campo che hanno travolto il club.

In attesa dell’udienza presso la Corte Federale d’Appello del prossimo lunedì 22 maggio, rimane concreta la possibilità di una nuova penalizzazione in classifica per la Juventus. Il rischio per il club bianconero, dunque, è quello di poter rimanere fuori dai primi quattro posti e mancare dunque la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo che la formazione di Massimiliano Allegri puntava a conquistare anche tramite una potenziale vittoria dell’Europa League, sfumata però con la sconfitta del Sanchez Pizjuan.

Un momento che continua ad essere dunque molto complicato, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco. Una situazione che rende di difficile lettura anche il futuro del club, ancora in ritardo sulla programmazione della prossima stagione. Nonostante ciò, non mancano i sondaggi sul mercato da parte della Juventus che in estate potrebbe operare una nuova mini rivoluzione della propria rosa. Sul taccuino dei dirigenti bianconeri, infatti, sarebbe spuntato un altro campione del Mondo.

Calciomercato Juve, interesse per Otamendi a costo zero

Il profilo in questione è quello di Nicolas Otamendi, centrale in scadenza di contratto con il Benfica che lo scorso dicembre si è laureato campione del Mondo da grande protagonista con la maglia dell’Argentina.

Nonostante il suo entourage stia dialogando da mesi con il club portoghese per trovare l’intesa sul rinnovo del contratto, secondo quanto riportato in Portogallo da ‘Record’ pare che la Juventus abbia palesato negli ultimi giorni il proprio interesse per avere a costo zero l’esperto difensore.

Ad attenderlo a Torino potrebbe esserci l’amico Angel Di Maria, anche lui nel pieno delle trattative con i bianconeri per siglare il rinnovo. Difficile, infine, che possa ritrovare anche il connazionale Paredes, di ritorno al Psg dopo il prestito altalenante in bianconero.