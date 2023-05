Furlani ricompatta il Milan: “Insieme per la Champions”

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato dei rossoneri alla vigilia della sfida contro la Sampdoria

E’ un momento delicato per il Milan, che deve rialzare la testa dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter.

Sono stati giorni complicati, con Paolo Maldini e Stefano Pioli finiti nel mirino della critica. Domani però si ritorna in campo: c’è la Sampdoria da affrontare per provare a riprendersi uno dei tre posti rimasti, che valgono la qualificazione all’Europa che conta. Un aiuto, chiaramente, può arrivare dalla Giustizia Sportiva, ma domani serve dare un segnale forte.

Un segnale in serata, nel frattempo, lo ha voluto mandare Giorgio Furlani. L’Amministratore Delegato ha parlato del percorso europeo, dicendosi fiero di quanto fatto e allo stesso ha fatto sentire la propria vicinanza all’Area Sport, da Paolo Maldini a Stefano Pioli in vista dell’ultime tre partite:

“Lasciandoci alle spalle la recente delusione, voglio sottolineare con forza che il percorso in Champions League, che ci ha riportato fra le migliori squadre del calcio europeo, è un obiettivo rilevante, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti nel club, che ci rende tutti molto orgogliosi. E’ anche un’ulteriore conferma che, coniugando risultati sportivi e disciplina finanziaria, siamo nella direzione giusta”.

Milan, il messaggio di Furlani a Maldini e Pioli

Il messaggio più importante, come detto, è quello di pieno appoggio ai dirigenti e al tecnico, criticati aspramente in questi giorni:

“Ora ci attendono altre sfide per centrare la qualificazione in Champions e mantenerci ai vertici in Europa. Sfide che ci vedono determinati ad affrontarle con unità, energia e spirito di gruppo, sostenendo il Mister, la squadra e tutta l’Area Sport, insieme ai nostri meravigliosi tifosi. Per quanto mi riguarda ogni giorno ripeto a me stesso: noi siamo il Milan!”.