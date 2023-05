Claudio Lotito, chi è il presidente della Lazio? Patrimonio, stipendio e vita privata

La Lazio è la prima squadra della capitale; a capo dei biancocelesti troviamo Claudio Lotito. Ecco cosa dobbiamo sapere sul presidente.

Roma città è divisa, sportivamente parlando, in due tronconi ben precisi: da una parte i tifosi giallorossi dall’altra quelli biancocelesti che rivendicano lo status di prima squadra della capitale.

Il massimo esponente della Lazio è Claudio Lotito; il presidente, nonostante non sia particolarmente amato dai tifosi biancocelesti, è una figura molto importante per il club capitolino.

Claudio Lotito titolo di studio

Per quanto concerne il discorso relativo agli studi sappiamo che l’attuale presidente della Lazio ha conseguito il diploma al Liceo Ugo Foscolo (indirizzo classico) per poi laurearsi in pedagogia all’università della Sapienza.

Bisogna sottolineare anche come Claudio Lotito abbia intrapreso l’attività di giornalista pubblicista.

Claudio Lotito presidenza Lazio e Salernitana

Nel parlare di Lotito non possiamo non citare il capitolo legato alla presidenza della Lazio; il numero uno biancoceleste, acquistando il club, evitò una situazione drammatica a causa di problemi finanziari della società capitolina.

Una persona, dunque, molto importante per il club biancoceleste e che è riuscito (nel corso degli anni) a consolidare la squadra tra le migliori del calcio italiano. La Lazio, sotto la gestione Lotito, ha vinto per tre volte la Coppa Italia e per tre volte la Supercoppa italiana.

Non solo la Lazio; Claudio Lotito è stato anche (a partire dal 2011) proprietario della Salernitana insieme a Marco Mezzaroma.

Binomio vincente che permette al club di scalare posizioni importanti e tornare nel massimo campionato italiano.

Un presidente, però, non può avere la proprietà di due club facenti parte dello stesso campionato e, per questo, nel 2021 dovette lasciare proprio la Salernitana che aveva ottenuto la promozione in Serie A.

Claudio Lotito proprietà e patrimonio

Il presidente della Lazio possiede diverse proprietà a partire dalla “S.n.a.m. Lazio Sud“, impresa di pulizie. Lotito, come riporta money.it, ha anche due imprese di servizi, una di catering, una di vigilanza privata e una di termo gestione.

Possiamo, dunque, sostenere come il patrone biancoceleste sia impegnato in vari settori.

E’ chiaro come il calcio sia la principale fonte di guadagno per il presidente biancoceleste; a quanto sembra Claudio Lotito percepisce una stipendio di seicento mila euro all’anno.

Per quanto riguarda il suo ruolo di senatore, Lotito percepisce una cifra intorno ai quattordici mila euro.

Claudio Lotito moglie, figlio e la politica

Passiamo, ora, al discorso sentimentale; da questo punto di vista non possiamo non sottolineare la bellissima storia d’amore con Cristina Mezzaroma; i due sono sposati da diversi anni e hanno un figlio di nome Enrico.

Il presidente della Lazio è attivo anche a livello politico; da questo punto di vista non possiamo non menzionare il discorso relativo al Molise.

Lotito, infatti, ha vinto le elezioni ed è stato nominato coordinatore di Forza Italia nel Molise; un ruolo sicuramente importante per una persona decisamente influente.