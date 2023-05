Tutto rinviato a fine campionato: Juve, la penalizzazione cambia di nuovo

La Juventus pensa in campo al Siviglia e al di fuori alle note vicende che potrebbero incidere ancora sulla classifica di Serie A. C’è un altro rischio

C’è grande attesa in casa Juventus per la sfida europea contro il Siviglia di questa sera che potrebbe valere il ritorno in una finale di alto livello per i bianconeri. Allegri e i suoi sono quindi focalizzati esclusivamente sul campo, mentre la società ha ben altri problemi a cui pensare.

I bianconeri attendono infatti di sapere a cosa porterà la decisione della Corte d’Appello Federale sul caso plusvalenze, che da ormai una manciata di mesi assilla lo status della Juventus. La data da cerchiare in rosso sul calendario teoricamente è quella del prossimo 22 maggio con l’effettiva quantificazione dei nuovi punti di penalizzazione che andrebbero ad affliggere il club piemontese.

Va ricordato che il 20 gennaio scorso alla Juventus furono comminati 15 punti di penalizzazione, che hanno evidentemente inciso sul percorso della squadra di Allegri che si è vista momentaneamente restituire il tutto ad aprile, con la partita che è però ancora aperta ed in attesa dell’atto finale.

Juventus, rischio rinvio a fine campionato per la decisione sulla penalizzazione

Al momento la Juventus in campionato, reduce dalla terza vittoria consecutiva, ha allungato in classifica sulla quinta posizione occupata dal Milan portandosi a +8. Il tutto resta però appeso proprio alla sentenza relativa alla penalizzazione per il caso plusvalenze che pende come una spada di Damocle sul capo dei bianconeri.

La sentenza della Corte Federale è attesissima con il tema dell’afflittività sempre centrale. Eppure al netto della data fissata per il 22 maggio potrebbero esserci ancora delle novità. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Marcello Chirico su Twitter, nell’udienza del 22, che si terrà da remoto, la Corte d’Appello Federale potrebbe anche decidere di rinviare la decisione definitiva sulla penalizzazione della Juve alla fine del campionato.

Una scelta che rimescolerebbe per l’ennesima volta le carte di una vicenda aperta da mesi e che in piena stagione si è abbattuta su un Juventus in difficoltà. Tra campo e fuori i bianconeri dovranno lottare fino alla fine.