Scintille all’Etihad nella ripresa di City-Real: è successo davvero

Clamoroso all’Etihad nella ripresa di Manchester City-Real Madrid: ecco cosa è successo nel corso della semifinale di ritorno

Non c’è storia nella seconda semifinale di ritorno di Champions League tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid campione in carica.

I Citizens travolgono la squadra di Ancelotti con il netto risultato di 4-0. Una gara messa subito in discesa da Bernardo Silva, autore di una doppietta, e chiusa nel finale grazie all’autorete di Militao. Nel finale c’è spazio e subito gioia anche per Julian Alvarez. Ad illuminare la scena è invece stato come al solito Kevin De Bruyne, autore di un assist dei suoi per l’1-0 di Bernardo Silva. Nella ripresa il fuoriclasse belga si è invece reso protagonista per un clamoroso litigio con Guardiola.

I due hanno avuto un acceso diverbio nel corso del secondo tempo. Dopo aver perso un pallone, il giocatore è stato ripreso e ‘sgridato’ con molta veemenza dall’allenatore spagnolo. Il centrocampista non l’ha presa affatto bene, reagendo in modo scomposto e mandando addirittura a quel paese il tecnico. Un battibecco davvero inedito che non è passato inosservato, ma subito rientrato: dopo la sostituzione è arrivato il chiarimento tra i due terminato con un abbraccio.