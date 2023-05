City-Real, Ambrosini ‘stronca‘ Militao: “Sceneggiate insopportabili”

Terminato da pochi istanti il primo tempo di Manchester City-Real Madrid. Il commento di Ambrosini non è passato affatto inosservato: Militao nel mirino

Una doppietta di Bernardo Silva ha impreziosito il primo tempo dei sogni per il Manchester City, che in scioltezza è andato negli spogliatoi sul risultato di 2-0. Dominio tecnico a tuttotondo degli uomini di Guardiola, che hanno avuto il pallino del gioco molte occasioni per far male ai Blancos.

I due sigilli del portoghese testimoniano in maniera tangibile il predominio tecnico-tattico dei Citizens, che avrebbero anche potuto arrotondare il punteggio. Il Real ha fatto fatica ad esprimere il proprio gioco, affidandosi soltanto a giocate estemporanee che però non hanno sortito particolari effetti. Il reparto difensivo di Ancelotti ha patito e non poco la qualità degli attaccanti di Guardiola e soltanto Courtois ha detto di no ad Haaland con un paio di interventi strepitosi.

Proprio a causa di un (presunto) contatto con Haaland a cavallo della mezz’ora Militao è rimasto a terra per qualche secondo. In realtà il difensore brasiliano si è lasciato cadere a terra con relativa facilità. Immediato è arrivato il commento del commentatore tecnico della sfida su Amazon Prime Video, Massimo Ambrosini. L’ex centrocampista del Milan ha chiosato così: “Insopportabili queste sceneggiate”.