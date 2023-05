Inzaghi si gode la finale: “Orgoglioso di essere all’Inter”

L’Inter è in finale di Champions League. Una soddisfazione immensa che si percepisce anche dalle parole di Simone Inzaghi del post partita

Vittoria anche al ritorno per l’Inter che con un gol di Lautaro Martinez ha fatto calare il sipario sull’Euroderby contro il Milan. Finale di Champions raggiunta 13 anni dopo per i nerazzurri che si rispecchiano nelle parole di grande soddisfazione di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’ evidenziando tutta la gioia del momento: “Ci renderemo conto nei prossimi giorni, per noi era un sogno ma ci abbiamo sempre creduto. È stato un percorso straordinario, vincere in questo modo un derby in semifinale porta soddisfazione. Da gennaio abbiamo vinto quattro derby, e i ragazzi sono stati bravissimi”. Su un’eventuale vittoria della Champions: “Avevo detto che avremmo messo un impegno folle, cercando in tutte le competizioni di dare il massimo. Giocando ogni tre giorni abbiamo ottenuto due finali e rimesso il campionato a posto. Manchester City o Real? Sono tra le migliori squadre d’Europa, domani guarderò la partita con interesse”.

Nessun sassolino da togliersi dalle scarpe per il tecnico meneghino: “So chi c’è sempre stato e chi nel momento del bisogno non c’era. So di avere uno staff meraviglioso, ora ci aspettano due finali, delle gare in campionato. Siamo l’Inter e vogliamo andare avanti”.

Infine Inzaghi ha anche confermato il suo grande legame con i nerazzurri: “Sono orgoglioso di essere qui. So cosa era successo all’Inter quando sono stato chiamato e quello che mi è stato chiesto, cioè di andare agli ottavi di Champions. Ci siamo superati ma nessuno ci ha regalato niente. La finale è realtà”.