Bayer-Roma, addio UFFICIALE a poche ore dal match

Bayer Leverkusen-Roma, a poche ore dall’inizio del match arriva l’annuncio: l’addio è ormai ufficiale

Un’avventura che si interrompe dopo 290 partite ufficiali. Out per infortunio e costretto a terminare anticipatamente la stagione, Karim Bellarabi lascerà il Bayer Leverkusen dopo dodici stagioni.

A darne l’annuncio ufficiale, a poche ore dalla sfida di ritorno contro la Roma in Europa League, è stato proprio il club tedesco, che ha annunciato come il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine giugno e sarà quindi libero di accasarsi altrove a parametro zero. Un addio anticipato, con i numeri collezionati in rossonero dal giocatore di origini marocchine che non cambieranno visto che Bellarabi ha rimediato un infortunio muscolare che lo lascerà fuori sino a fine stagione. “Karim Bellarabi conclude la sua carriera con il club dopo dodici stagioni, 290 partite ufficiali, 57 gol e 66 assist. Grazie di tutto leggenda” la nota pubblicata dal Bayer.

Per Bellarabi si profila dunque una nuova avventura all’orizzonte. L’esterno destro classe 1990 non esclude l’ipotesi di un trasferimento all’estero. A salutarlo anche Simon Rolfes, suo ex compagno di squadra e attualmente direttore sportivo dei rossoneri: “Karim è stato un eccezionale giocatore ed è sempre stato un grande rappresentante per il nostro club. Ho avuto anche il piacere di poter giocare con lui”.