Penalizzazione Juventus, doccia gelata: “Di molto oltre i 9 punti”

Penalizzazione Juventus, i bianconeri continuano a vincere in campionato ma può arrivare una nuova stangata: l’annuncio

Terza vittoria di fila in campionato per la Juventus, con la vittoria contro la Cremonese utile a consolidare il secondo posto in classifica e ad allungare sul Milan quinto a otto lunghezze di vantaggio. Ma i bianconeri continuano a disputare una corsa Champions con un ‘asterisco’, come sappiamo.

Tra una settimana infatti ci sarà la nuova decisione della Corte d’Appello federale sulla penalizzazione da infliggere al club per il caso plusvalenze. Sanzione che andrà rimodulata rispetto ai 15 punti inizialmente comminati e adeguatamente motivata per quanto concerne le responsabilità dei singoli dirigenti, così come da decisione del Collegio di garanzia del Coni. Ma sarà una sanzione che inevitabilmente deciderà del futuro in questa stagione, e non solo, del club bianconero.

Penalizzazione Juventus, l’accusa: “Vogliono farcela pagare, li ho sentiti con le mie orecchie”

Se nei giorni scorsi si era parlato di una sanzione di entità vicina alla prima richiesta del procuratore federale Chinè, vale a dire nove punti, gli scenari potrebbero anche cambiare. E spunta una accusa piuttosto grave.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Rai Mario Mattioli ha svelato un particolare retroscena sull’entità della sanzione da comminare alla Juventus: “Ho la certezza per averlo sentito con le mie orecchie, ieri sera, che visto che la Juventus sta continuando a vincere chi è deputato a decidere sulla penalizzazione sta valutando di quanti punti aumentare la sanzione per farla rimanere fuori dalla Champions, andando probabilmente anche molto oltre i 9 punti di cui si stava parlando ultimamente. Ma che sistema è? La situazione è molto più bieca di quanto si possa pensare. Si vuole far pagare alla Juventus i dieci anni di dominio? Va bene, la Juventus ha sbagliato e deve essere sanzionata ma si trovi un altro modo, una multa tout court e via”. Mattioli chiude con una ulteriore rivelazione sulla situazione societaria: “La verità è che possiamo dire ufficialmente che la Juventus è in vendita. Dunque, possiamo solo stare a vedere quello che succede”.