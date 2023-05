Notte fonda Juventus, firma rossonera: accordo imminente

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione che fa saltare il banco: salvo clamorosi colpi di scena, il suo futuro sarà in rossonero

Dopo aver archiviato il primo round della contesa con il Siviglia, la Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato con la volontà di consolidare la propria posizione in classifica. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le indiscrezioni di mercato.

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti è una sessione estiva nella quale i bianconera cercheranno di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si paleseranno. In effetti ci sono delle zone del campo che più delle altre necessitano di rinforzi importanti. Sebbene Alex Sandro si stia rendendo protagonista di una seconda parte di stagione non proprio esaltante, non dovrebbe essere in dubbio il prolungamento di un’altra stagione del brasiliano. Sulle corsie esterne, però, potrebbe materializzarsi una vera e propria rivoluzione. Con l’addio di Cuadrado ormai imminente e il grave infortunio accorso a De Sciglio, la Juve non può sicuramente affidarsi soltanto alla possibile esplosione di Barbieri. La situazione è ancor più nebulosa sull’out mancino, dove Allegri ha alcune volte adattato Chiesa in ruolo non proprio suo, come quinto di centrocampo.

Calciomercato Juventus, Grimaldo al Bayer Leverkusen: accordo e firma sempre più vicina

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che uno dei nomi accostati con maggiore insistenza alla Juve sia stato quello di Alex Grimaldo. Il terzino portoghese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Benfica in scadenza quest’estate ed era uno dei profili più gettonati sul mercato. L’imperfetto è d’obbligo perché, stando a quanto riferito da Sky, il Bayer Leverkusen avrebbe messo la freccia, balzando il pole position nella corsa al terzino sinistro spagnolo.

Il club tedesco avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage del calciatore, con Grimaldo che ha dunque detto sì all’offerta dei rossoneri di Germania. L’intesa non è stata ancora suffragata dalle firme ufficiali che, però, non dovrebbero tardare ad arrivare. Il Leverkusen ha battuto la concorrenza, messo la freccia e superato una concorrenza foltissima. Juventus, Inter, Roma, Barcellona, Nizza, Fulham ed altri club inglesi avevano effettuato dei sondaggi esplorativi in tempi e in modi diversi. Il blitz del Bayer Leverkusen ha però fatto saltare il baco: salvo clamorosi colpi di scena, dunque, sarà la Bundesliga il campionato nel quale militerà Grimaldo nella prossima stagione.