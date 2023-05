Fatta con il Liverpool: 80 milioni e addio Juventus

Operazione ormai in dirittura d’arrivo, per ottanta milioni va al Liverpool: è certo l’addio alla Juventus, tutto deciso

Con il futuro sospeso in attesa delle decisioni della giustizia sportiva, per la Juventus è complicato pianificare il calciomercato. Una situazione non semplice per i bianconeri che hanno la necessità di capire che stagione dovrà affrontare il prossimo anno prima di delineare le strategie in entrata e in uscita.

Pianificazione che, con ogni probabilità, vedrà protagonista Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è pronto a lasciare la società di De Laurentiis e, salvo sorprese, sarà l’uomo a cui la Juve affiderà la ricostruzione.

Il tutto però dovrà passare per forza di cose dal verdetto nelle aule di tribunale e questo impedisce di portare avanti trattative già in queste settimane. Ecco perché un affare sembra ormai destinato a sfumare con il Liverpool che ha concluso l’operazione per ottanta milioni di euro: è addio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il Liverpool chiude per 80 milioni

I ‘Reds’ hanno la necessità di rilanciarsi dopo una stagione non positiva. Klopp è ancora in lotta per un posto in Champions League, ma non erano certo queste le aspirazioni della squadra ad inizio stagione.

Ecco perché si preannuncia un mercato scoppiettante e le premesse sono sicuramente importanti. Stando a quanto riferisce il ‘Mirror’, infatti, il Liverpool avrebbe definito l’arrivo di Alexis Mac Allister, centrocampista argentino in forza al Brighton di De Zerbi. L’affare, stando al tabloid inglese, starebbe nella fase conclusiva per una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

Una cifra che metterebbe fuori gioco la Juventus, società che nei mesi scorsi ha mostrato interesse per il 24enne campione del mondo. Il futuro di Mac Allister però sembra essere ancora in Premier League. Non al Brighton, ma al Liverpool: affare (quasi) fatto.