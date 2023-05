Convocati Juve per la Cremonese: un rientro e tre assenze per Allegri

Diramata la lista dei convocati della Juventus per la Cremonese: un rientro e tre assenze per Massimiliano Allegri. I dettagli

È il giorno di Juve–Cremonese. Dopo il pareggio allo scadere contro il Siviglia, i bianconeri tornano allo Stadium per ospitare la squadra di Ballardini ancora in corsa salvezza.

Diramata la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il posticipo di questa sera. Il tecnico bianconero ritrova Gleison Bremer, out per affaticamento nell’andata col Siviglia. Il centrale brasiliano è recuperato in vista del ritorno di giovedì e anche per questa sera. Gli assenti, invece, sono i tre infortunati Kaio Jorge, De Sciglio e Leonardo Bonucci. Come noto, il capitano della Juve ha riportato una lesione muscolare e la sua stagione potrebbe essere già finita.

Juventus-Cremonese, la lista dei convocati di Massimiliano Allegri

Ecco la lista dei convocati di Allegri diramata dal club bianconero:

Questa la probabile formazione anti-Cremonese, con un ampio turnover da parte di Allegri. L’allenatore sta anche valutando di lanciare Pogba dal primo minuto.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; Barbieri, Rabiot, Paredes, Pogba, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri.