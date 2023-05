Bonucci via dalla Juventus: il futuro del capitano è già deciso

Bonucci via dalla Juventus, c’è la data: il futuro del capitano dei bianconeri è già deciso. Tutti gli aggiornamenti

La Juventus torna allo Stadium per ospitare la Cremonese senza il proprio capitano, Leonardo Bonucci. Il difensore si è fermato nuovamente nell’ultimo match di Europa League contro il Siviglia.

“Ho chiesto il cambio perché ho sentito tirare l’adduttore in uno stacco di testa. Per non peggiorare la situazione ho chiesto di uscire”. Il giocatore è forse riuscito a limitare i danni, ma la sua stagione è di fatto finita: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Leonardo Bonucci presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”. La Juventus ha confermato la lesione muscolare, che terrà Bonucci fuori dai campi per almeno 20 giorni. La complicata stagione dell’esperto centrale si può così considerare già terminata, e in casa bianconera ci si interroga anche sul futuro del 36enne. Come noto, infatti, il contratto del capitano è in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Juventus, la data dell’addio di capitan Bonucci

Nonostante le condizioni fisiche precarie e i continui stop per infortunio, Leonardo Bonucci dovrebbe onorare il suo contratto con la Juventus.

Ad oggi non è infatti previsto un addio anticipato del difensore rispetto alla scadenza del contratto: Bonucci disputerà la sua ultima stagione in maglia bianconera e dirà addio nel giugno del 2024. Una decisione che la società avrebbe già maturato soprattutto per l’importanza del capitano all’interno dello spogliatoio, più dell’apporto che il giocatore riesce ormai a dare in campo. A meno di offerte importanti dagli Emirati Arabi o dalla MLS, dunque, Bonucci avrà un’ultima stagione da vivere da leader dello spogliatoio per la rinascita della Juventus.