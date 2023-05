Stadio Olimpico Lazio: prezzi, abbonamenti, posti migliori e come arrivarci

Lo Stadio Olimpico è l’impianto in cui le due maggiori squadre di calcio della capitale giocano le partite casalinghe di Serie A e delle coppe. Una panoramica su ciò che ogni tifoso della Lazio dovrebbe sapere prima di andare a vedere una partita dei biancocelesti.

Come la stragrande maggioranza degli appassionati di calcio saprà, l’impianto sportivo di riferimento per la squadra di calcio della Lazio è lo Stadio Olimpico di Roma.

Non si tratta di uno stadio tutto del club, come invece è l’Allianz Stadium per la Juventus, ma di una struttura in condivisione con l’altra notissima squadra capitolina, ovvero la Roma. Di seguito vogliamo vedere da vicino proprio il citato stadio e chiarire una serie di aspetti che lo riguardano, dall’anno di fondazione, ai posti migliori dove mettersi per vedere le partite della Lazio, ai biglietti ed abbonamenti della squadra, ma anche ai luoghi dove dormire nelle vicinanze e i percorsi da fare per raggiungere nel più breve tempo la struttura.

Ecco una sintetica guida di riferimento per tutti i tifosi laziali che magari vogliono recarsi allo stadio Olimpico per la prima volta per vedere la loro squadra del cuore e per tutti coloro che, magari in un più ampio giro turistico della Capitale, intendono anche vedere una partita di calcio della serie A. I dettagli.

Inaugurazione Stadio Olimpico: quando è stata?

Abbiamo detto che lo Stadio Olimpico è l’impianto che ospita le partite casalinghe del club SS Lazio, ma le sue origini quali sono? Ebbene, la struttura immersa nel caratteristico parco del Foro Italico, alle pendici di Monte Mario, è un grande complesso sportivo con una storia che ha le sue radici nel lontano 1927, con il progetto che diede luogo prima ad una parziale inaugurazione nel 1932 con il nome di Stadio dei Cipressi. Dopo la seconda guerra mondiale, il cantiere per il completamento dello stadio riaprì nuovamente nel 1950 – cui seguì nel 1953 la partita di calcio inaugurale tra Italia e Ungheria. I costi per realizzare l’impianto si avvicinarono ai 3 miliardi e mezzo di lire dell’epoca.

Se in origine lo Stadio Olimpico poteva ospitare circa 100mila spettatori, tanto da venir chiamato ‘Stadio dei Centomila‘, a seguito dell’assegnazione a Roma dei Giochi della XVII Olimpiade del 1960, l’impianto fu modificato e le nuove opere ne abbassarono la capacità per favorirne invece gli standard qualitativi. Proprio all’epoca fu ribattezzato con il nome che conserva tuttora.

Come diversi altri stadi italiani, l’impianto delle partite casalinghe della Lazio è stato oggetto un complessivo intervento di ristrutturazione poco prima dei via dei mondiali di calcio del 1990. Ma non solo. Seguì infatti un ulteriore restyling interno nel 2007, in modo da rendere lo Stadio Olimpico conforme ai parametri UEFA. Anzi, proprio in virtù del raggiungimento del livello 4 nella classificazione degli stadi UEFA, oggi l’impianto è in grado di ospitare le finali delle due maggiori competizioni UEFA per club, e ci riferiamo alla Champions League e all’Europa League, oltre ovviamente a quella del campionato europeo di calcio.

Oggi lo Stadio Olimpico conta poco meno di 70mila posti e 7.500 in particolare per la curva nord, ovvero la ‘tana’ dei tifosi locali.

Esiste un museo della Lazio nell’impianto dello Stadio Olimpico?

Non dimentichiamo che il tifoso biancoceleste può trovare un museo della sua squadra all’interno dello Stadio Olimpico di Roma. Presenta una ampia raccolta di oggetti e cimeli legati alla storia della SS Lazio. Infatti non mancano maglie storiche, trofei, foto e documenti d’epoca.

Il museo è aperto a tutto il pubblico e ai curiosi che vogliono saperne di più su questo blasonato club, nei giorni di partita e durante la settimana – secondo orari che possono cambiare in base alle esigenze della squadra e agli eventi speciali.

Per informazioni aggiornate sugli orari di apertura, come anche sui biglietti, è preferibile fare riferimento al sito ufficiale del club. Ma si tratta comunque di una tappa semi obbligata per ogni tifoso biancoceleste che intenda vivere appieno l’esperienza del tifo allo Stadio Olimpico della Capitale.

Come arrivare allo Stadio Olimpico in auto?

Si sa che la città di Roma è molto estesa e quindi, se si tratta della prima volta di un viaggio in auto fino allo Stadio Olimpico, è importante sapere in anticipo quale strada fare, per evitare di perdersi o di arrivare in ritardo e dopo l’inizio della partita. Come fare per arrivare in auto all’impianto collocato nel settore nord-occidentale della città? Ebbene, ecco di seguito una serie di indicazioni utili proprio a chi intende usare la propria macchina per andare a vedere un match dei biancocelesti:

viene dall’autostrada A1, dovrà prendere l’uscita “Roma Nord” e poi rispettare le indicazioni per la tangenziale GRA (Grande Raccordo Anulare) in direzione “Aurelia-Civitavecchia“. Di seguito occorre continuare sulla tangenziale GRA fino all’uscita “Flaminia” per poi seguire le indicazioni per lo “Stadio Olimpico“; se il tifoso della Lazio viene invece dal centro della Capitale, farà bene a seguire la strada “lungotevere” che costeggia il fiume della città, in direzione nord, fino al ponte “Flaminio”. Dopo averlo attraversato, basterà seguire le indicazioni per raggiungere l’impianto.

In ogni caso, è preferibile arrivare con largo anticipo nei giorni delle partite, siccome tutta la città ha solitamente alto traffico e specialmente la zona dello stadio Olimpico. Soprattutto, potrebbe risultare complicato trovare un posteggio. Al posto della macchina, una valida alternativa sono i mezzi pubblici o i servizi di trasporto ad hoc, che la città mette a disposizione per raggiungere lo Stadio Olimpico e vedere la partita della Lazio.

Dove parcheggiare allo Stadio Olimpico per vedere una partita dei biancocelesti

Il tifoso della Lazio deve sapere che non mancano le opportunità di parcheggio nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Vediamone alcune:

parcheggio Stadio Olimpico, nelle immediate vicinanze dell’impianto e con migliaia di posti auto;

parcheggio Foro Italico, anch’esso nei pressi dell’impianto e con circa 2.500 posti auto;

parcheggio Lungotevere Flaminio, situato sulla sponda opposta del fiume Tevere rispetto allo stadio e dotato di un migliaio di posti auto.

Vi sono poi tanti altri parcheggi più o meno lontani dallo Stadio Olimpico, che potrebbero rappresentare una valida soluzione nei giorni di maggior afflusso di persone. In questo caso però bisogna mettere in conto di dover fare un tratto a piedi per raggiungere la struttura oppure di prendere un’autobus per raggiungere lo stadio.

Inoltre, è preferibile verificare in anticipo se sussistono restrizioni di parcheggio durante i giorni di partita e pianificare il percorso di ritorno in anticipo, per evitare traffico e non improbabili code.

Come arrivare allo Stadio Olimpico in autobus?

Se il tifoso biancoceleste vuole evitare traffico e code, molto probabilmente opterà per arrivare all’impianto in autobus. Per farlo è ovviamente preferibile controllare previamente la linea di autobus più vicina al proprio punto di partenza e verificare gli orari degli autobus sulla linea prescelta. Di riferimento è anzitutto il web dell’ATAC (azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma).

Tra le linee abbiamo le seguenti:

linea 32, che parte da Piazza Cavour e passa per varie fermate, tra cui Piazza del Popolo e lo stadio Olimpico;

linea 168, che inizia da Piazzale Clodio e giunge fino alla fermata “Stadio Olimpico“;

linea 226, la quale parte da Piazza Mancini e giunge fino alla fermata di cui sopra;

linea 910, che parte dalla stazione Termini e arriva fino alla fermata dell’impianto.

Come per il viaggio in auto, è opportuno valutare bene gli orari di arrivo e dunque anticipare ove possibile in modo da evitare una eventuale, se non probabile, congestione del traffico capitolino, che potrebbe influire anche sulla durata del viaggio in autobus.

Ricordiamo anche che non esiste una linea specifica della metropolitana che giunge direttamente allo Stadio Olimpico di Roma, ma è comunque possibile arrivare all’impianto con la linea A della metropolitana e poi salire su un autobus. Basta infatti prendere la citata linea e scendere alla stazione “Flaminio”, uscire e dirigersi verso Piazza Flaminio. Il passo successivo è prendere l’autobus numero 32, che parte proprio dalla citata Piazza, o anche il bus navetta numero 911, che parte dall’identico posto, e scendere alla fermata “Stadio Olimpico“.

Come arrivare allo Stadio Olimpico in treno?

Per giungere allo stadio Olimpico di Roma in treno, il tifoso della Lazio deve sapere che vi sono distinte opzioni sulla scorta del luogo di arrivo nella Capitale:

dalla stazione di Roma Tiburtina , collegata con la linea B della metropolitana locale. Il tifoso laziale dovrà in particolare prendere la metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla fermata Termini, e di seguito cambiare per la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Giunti qua basterà poi prendere il tram 2 fino all’impianto della Lazio;

, collegata con la linea B della metropolitana locale. Il tifoso laziale dovrà in particolare prendere la metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla fermata Termini, e di seguito cambiare per la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Giunti qua basterà poi prendere il tram 2 fino all’impianto della dalla stazione di Roma Ostiense , collegata con la linea B della metropolitana della Capitale. Giunto alla stazione citata, l’interessato dovrà occorre salire sulla metropolitana linea B (direzione Rebibbia) fino alla fermata Termini, e poi cambiare e prendere la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Preferibile anche in questo caso prendere il tram 2 per arrivare all’impianto;

, collegata con la linea B della metropolitana della Capitale. Giunto alla stazione citata, l’interessato dovrà occorre salire sulla metropolitana linea B (direzione Rebibbia) fino alla fermata Termini, e poi cambiare e prendere la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Preferibile anche in questo caso prendere il tram 2 per arrivare all’impianto; dalla stazione di Roma Termini, collegata con la linea A della metropolitana della città del Colosseo. E’ sufficiente prendere la metropolitana linea A (direzione Battistini) e andare verso la fermata Flaminio. Poi l’interessato può salire sul tram 2 (direzione Mancini) fino alla fermata “Stadio Flaminio“, e continuare a piedi fino allo stadio.

Come si può agevolmente notare le opportunità per arrivare allo stadio in treno non mancano.

Come arrivare allo Stadio Olimpico dall’aeroporto?

L’interessato che atterra all’aeroporto di Roma Fiumicino, per raggiungere agevolmente lo Stadio Olimpico, dovrà salire sul Leonardo Express fino alla stazione Termini della città e di seguito prendere l’autobus numero 910 che giunge proprio allo Stadio Olimpico. Alternativamente potrà prendere un taxi all’uscita dall’aeroporto.

Per chi arriva all’aeroporto di Ciampino, invece, una buona opportunità di viaggio allo Stadio Olimpico è rappresentata dall’autobus navetta Terravision, nel tragitto che va dall’aeroporto di Ciampino fino alla stazione di Roma Termini.

Di seguito occorrerà salire sulla metropolitana e sul tram fino allo stadio Olimpico. In alternativa il taxi, ma comunque non mancheranno le informazioni e le mappe sul posto, per orientarsi sul percorso da compiere.

Quale settore scegliere? I posti migliori e da evitare

Veniamo ora ad un tema che interesserà soprattutto chi andrà a vedere una partita della Lazio per la prima volta. Dove sedersi e dove vedere la partita per un’esperienza soddisfacente? Ebbene, la scelta del settore allo stadio Olimpico dipende ovviamente dalle proprie preferenze personali, dal tipo di evento e dalle proprie risorse finanziarie.

E’ pur vero però che si possono fare una serie di considerazioni circa la possibile scelta di un posto allo Stadio Olimpico di Roma. Il tifoso della Lazio deve ricordare che, essendo l’impianto anche uno stadio per le gare di atletica, i posti migliori sono quelli vicini al centro del campo e al livello del campo, come ad esempio i posti del settore Tribuna Tevere Centrale o Monte Mario. Si tratta infatti di posti che nel complesso presentano un’ampia panoramica e una buona visibilità del terreno di gioco per le partite della Lazio.

D’altro lato, i posti da evitare sono quelli troppo prossimi alle estremità dello stadio o ai lati della curva o quelli molto in alto e lontani, perché la visibilità potrebbe essere limitata – specialmente per chi non vede benissimo. Inoltre la prospettiva del gioco potrebbe non essere l’ideale per seguire bene le varie azioni della propria squadra del cuore.

La regola valida ovunque è comunque la seguente: i posti migliori e più ambiti costano di più, perciò la scelta sul dove stare dipende alla fine dal delicato equilibrio tra passione sportiva e capacità di spesa del singolo.

Dove dormire nelle vicinanze?

In una città come Roma non mancano svariate soluzioni per chi intende passare magari un weekend nella Capitale, ammirando le bellezze locali, senza fermarsi per la sola partita della Lazio. Ecco alcuni esempi di location confortevoli, a poca distanza dallo stadio:

hotel Villa Glori, un hotel a 4 stelle che è situato a pochi passi dall’impianto e offre camere confortevoli e moderne, insieme ad un ristorante e un bar;

The Duke Hotel, anch’esso di lusso e a 4 stelle situato a poca distanza a piedi dallo stadio Olimpico, con stanze eleganti e servizi eccellenti come anche un ristorante gourmet e una palestra;

River Chateau Hotel, un hotel a 4 stelle localizzato sulla riva del fiume Tevere, a pochi passi dallo stadio della Lazio , con camere moderne e una terrazza panoramica con vista sul Tevere;

, con camere moderne e una terrazza panoramica con vista sul Tevere; Hotel Farnesina, a 3 stelle e a pochi passi dallo Stadio Olimpico. La struttura include camere confortevoli e moderne con TV a schermo piatto, aria condizionata e connessione Wi-Fi gratis;

B&B Roma Olympic Stadium, per chi vuole risparmiare qualcosa c’è questo bed and breakfast economico anch’esso vicino allo stadio Olimpico, con camere pulite e confortevoli e colazione compresa;

B&B Bio, altro bed and breakfast che rappresenta una buona soluzione per rapporto qualità-prezzo. E’ un’attività a conduzione familiare che si trova a breve distanza a piedi dallo stadio Olimpico. La colazione è inclusa;

B&B Agliarvali, anch’esso economico e posto a pochi passi dallo stadio Olimpico, con camere semplici ma pulite e colazione compresa nel prezzo.

Costo biglietti Lazio

Il tifoso deve ricordare sempre che il prezzo dei biglietti per vedere una partita della Lazio allo stadio Olimpico di Roma cambia in base alla posizione del posto a sedere all’interno dell’impianto e all’importanza della partita.

Facendo una stima generica dei prezzi possiamo affermare che i costi oscillano da poche decine di euro per la curva ma possono anche superare di molto i cento euro per un posto in tribuna centrale o per le partite più importanti di serie A o di coppa contro club stranieri.

Chiaro inoltre che il prezzo dei biglietti può avere variazioni in relazione alla disponibilità, all’offerta e alla domanda, alle competizioni in corso e vari altri fattori. Ecco perché è sempre preferibile fare riferimento al sito ufficiale della società calcistica per sapere, di volta in volta, i prezzi esatti e le opzioni disponibili per la partita della Lazio desiderata.

Quanto costano gli abbonamenti Lazio?

Per avere un’idea sugli abbonamenti per vedere le partite casalinghe della Lazio, diamo un’occhiata ad alcune cifre relative alla campagna per la stagione 2022-2023. Per il campionato in oggetto la Curva Nord è costata 269 euro (220 per Under 16, donne e invalidi al 100%), ovvero l’identico costo dei Distinti Nord-Est, Nord-Ovest e Sud-Est.

Ma per la prima volta l’ambita Tribuna Tevere è stata suddivisa in quattro zone: Parterre Laterale a 449 euro (390 il ridotto), Parterre Centrale a 549 (o 470), Tevere Laterale a 576 (o 495) e Tevere Top a 700 (oppure 590). Mentre l’abbonamento in Tribuna Monte Mario ha avuto un costo di 800 euro (640 ridotto). Costi molto alti, infine, per la Tribuna d’Onore, che vale 3600 euro.