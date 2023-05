Dal Napoli alla Juventus: Giuntoli e il primo colpo da 40 milioni

Il passaggio di Giuntoli alla Juventus, sempre più probabile, apre intrecci di mercato interessanti: primo affare bianconero, cifra notevole

Oltre all’opera di Luciano Spalletti nel costruire una amalgama formidabile, e a quella in campo dei vari giocatori, protagonisti di una annata sensazionale, lo scudetto del Napoli porta ben visibile la firma di Aurelio De Laurentiis e di Cristiano Giuntoli. Il primo ha ideato la rivoluzione totale tra gli azzurri, il secondo l’ha messa in pratica. E si è ritagliato una grande soddisfazione come artefice di un trionfo storico.

Il ds partenopeo, però, sembra giunto al capolinea della sua avventura. Giuntoli ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma proprio la vittoria dello scudetto pare aver concluso per lui un lungo ciclo, iniziato nel 2015. Ora è il momento di una nuova sfida e le dichiarazioni in occasione dei festeggiamenti al ‘Maradona’ contro la Fiorentina sanno di addio. Giuntoli è sempre nel mirino della Juventus, come confermato da Calciomercato.it, e nei prossimi giorni il suo futuro sarà deciso nero su bianco. A Torino, potrebbe ripartire per una nuova sfida, con i bianconeri da ricostruire. Le idee di certo non gli mancano, la dirigenza della Vecchia Signora vuole affidarsi a un profilo di competenza comprovata e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Lo voleva al Napoli, Giuntoli va all’assalto e lo porta alla Juventus

Quello che potrebbe essere il primo colpo del Giuntoli bianconero richiama un intreccio proprio con il Napoli. C’è un giocatore, che il ds voleva tempo fa a tutti i costi in azzurro, ma che non è riuscito a portare a Fuorigrotta: Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese aveva impressionato nel doppio confronto di Europa League di due stagioni fa con l’Az Alkmaar. Sbarcato in Italia con la maglia dell’Atalanta, ha confermato tutte le sue doti. E in questa stagione, nonostante oltre un mese di assenza per infortunio tra marzo e aprile, ha un ruolino di tutto rispetto con 7 gol e 3 assist. Un centrocampista box to box con abilità anche in regia che sarebbe perfetto per completare la mediana della Juventus. Secondo ‘Todofichajes.com’, la Juventus, su indicazione di Giuntoli, potrebbe presentare una offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro.