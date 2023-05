Milan, fiducia a tempo per Pioli: da questo dipende il futuro

Riflessioni in casa Milan sul possibile futuro di Stefano Pioli. Ecco da cosa dipenderà la sua conferma in panchina

Sono settimane decisive e anche le più delicate per il Milan di Stefano Pioli, chiamato a rialzarsi subito dopo il pesante ko nell’Euroderby di andata.

La squadra rossonera è tornata in campo per preparare una partita importante tanto quanto il Derby. Domani, infatti, Giroud e compagni saranno di scena a La Spezia e non possono più sbagliare. Il primo obiettivo minimo stagionale è la qualificazione alla prossima Champions League ed il Milan è attualmente quinto a due punti di distanza proprio dall’Inter di Inzaghi. Un ulteriore passo falso comprometterebbe forse definitivamente la corsa Champions dei rossoneri e, di conseguenza, anche i piani per la stagione 2023/24.

Il primo a giocarsi il futuro nelle prossime partite è naturalmente Stefano Pioli. A prescindere dal risultato dell’Euroderby di Champions, l’allenatore non può fallire l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, non tira aria di ribaltoni ma decisiva per Pioli potrebbe essere proprio la qualificazione in Champions, soprattutto in caso di eliminazione in semifinale contro la squadra di Inzaghi.

Calciomercato Milan, le ultime sulla panchina di Stefano Pioli

Il tecnico rossonero gode sempre della fiducia della società, ma è anche consapevole di essere legato ai risultati di fine stagione ed alla qualificazione alla prossima Champions League.

Uno scenario, quello senza Champions, che la proprietà non ha ancora nemmeno immaginato. Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona: Pioli si gioca il proprio futuro in campionato a prescindere dall’eventuale rimonta nell’Euroderby di ritorno. Sono settimane decisive per l’allenatore e il suo Milan.