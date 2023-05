Rabiot non ha dubbi: “Era rigore, fallo netto”

Juventus e Siviglia hanno pareggiato nell’andata della semifinale di Europa League, ma i bianconeri protestato per un fallo su Rabiot

Il gol di Federico Gatti all’ultimo secondo, ha consentito alla Juventus di pareggiare contro il Siviglia, in vantaggio nel primo tempo con la rete di En-Nesyri, nell’andata della semifinale di Europa League. Tra sette giorni, ritorno in terra spagnola dove i bianconeri sono attesi da un match decisamente complicato.

Ma a far discutere è anche un fallo del centrale degli spagnoli, Badé, su Adrien Rabiot: il francese ha anticipato il difensore che ha impattato direttamente sulla tibia del calciatore bianconero. Ma l’arbitro Siebert né il Var hanno ritenuto l’intervento bisognoso di revisione e meritevole della massima punizione. Segni evidenti sulla gamba di Rabiot che, ai microfoni di ‘Sky Sport’, non le ha mandate a dire: “È stato un brutto intervento, mi fa ancora male la gamba. Era fallo, per me rigore netto. Non so perché il Var non abbia richiamato l’arbitro, ma per me non ci sono dubbi. Si vede bene, non tocca la palla e prende solo la gamba. Adesso, però, concentriamoci sulla partita di giovedì prossimo, il gol di Gatti ci dà speranza. Loro ci hanno fatto male nelle ripartenze, dobbiamo migliorare su questo e anche palleggiare di più, avere meno fretta. A livello personale, è una bella stagione, ho fatto tanti gol. Ma mi piacerebbe andare in finale e portare questo trofeo a Torino, per i tifosi, la società e il mister”.