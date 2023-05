Milan-Inter scrive la parola fine: Pioli ‘mandato via‘ al triplice fischio

La reazione non si è fatta attendere, la polemica è letteralmente esplosa. Il verdetto è appena arrivato: i dettagli

Si sarebbe dovuta configurare come la gara della possibile svolta della stagione del Milan. La semifinale d’andata contro l’Inter, invece, si è rivelata una autentico inferno per i rossoneri, costantemente in balia dell’avversario. Lo 0-2 con il quale gli uomini di Inzaghi si sono imposti rende merito solo in parte ad una superiorità nerazzurra evidente, in ogni settore del campo.

L’uno-due letale con il quale i nerazzurri hanno orientato la sfida è stato mortifero. Dzeko e Mkhitaryan hanno indirizzato la sfida con due perle che hanno stordito i rossoneri, che hanno faticato ad organizzare una rimonta credibile. Soltanto due tiri di Messias e una conclusione di Tonali nella ripresa hanno spaventato Onana, con il portiere dell’Inter che però non è stato costretto ad interventi particolari. Squadra lenta e sfilacciata, il Milan è apparso inerme e spuntato: fumoso e mai incisivo, è uscito dalla gara nei momenti clou. Sul banco degli imputati, ovviamente, è finito Stefano Pioli, reo di non essere stato in grado di apportare i correttivi giusti, al netto delle assenze alle quali il Milan ha dovuto far fronte. Non pochi tifosi hanno usato i social per criticare in maniera manifesta il piano partita di Pioli, chiedendone addirittura l’addio:

Perdere ci sta, l’umiliazione no. Pioli out — Toner Center (@TonerCentersbt) May 10, 2023

Pioli non ci ha mai capito un cazzo..andrebbe esonerato solo per questo..mediocre come pochi.. — Marco🔴⚫️ (@Marco04_08) May 10, 2023

Credo lo abbiano pensato tutti, Pioli completamente in palla. — Alex👊🏽 (@ReaAlessandroo) May 10, 2023