Derby da incubo per il Milan, soluzione già trovata: “Esonero Pioli”

Primo tempo negativo per il Milan: Pioli bersagliato in maniera veemente. Ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Milan ed Inter. Al termine di 49 minuti nei quali i nerazzurri hanno avuto sempre il pallino del gioco, Dzeko e compagni sono riusciti a chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio. Una superiorità tecnica e caratteriale a tratti imbarazzante, con i nerazzurri che dopo aver sbloccato la gara con Dzeko, hanno poi trovato il raddoppio a stretto giro di posta con Mkhitaryan, abile a far breccia in una retroguardia rossonera assolutamente rivedibile.

Un’involuzione assolutamente preoccupante per il Milan. Le assenze di Leao e di Bennacer (costretto ad uscire poco prima del ventesimo) stanno pesando come un macigno sulla manovra dei rossoneri, mai seriamente pericolosi dalle parti di Onana e costantemente in balia dell’avversario. A finire sul banco degli imputati, come spesso accade in questo genere di circostanze, è Stefano Pioli. La furia dei tifosi del Milan non ha risparmiato il tecnico del Milan. Non sono stati pochi i supporters del “Diavolo” che sui social hanno criticato le scelte dell’allenatore rossonero, paventandone l’addio. Ecco una rapida carrellata:

Pioli vattene — Ryna (@RynaRaptor) May 10, 2023

Pioli non sa proprio preparare i derby, cioè ma vattene — 🧚🏻‍♀️🌸🌺 (@ale_taia) May 10, 2023

Pioli va mandato via stanotte per il bene della nostra storia — Kid B. (@Kid00__) May 10, 2023

Ci accorgiamo oggi che Pioli è al capolinea? — Leon_^^ (@dansCrypt19) May 10, 2023