Sconfitta a tavolino e arbitro sospeso: il caso che agita la Serie A

La Serie A vive giornate convulse e non soltanto per il caso Juventus: sconfitta a tavolino e arbitro sospeso, cosa sta succedendo

Un finale di stagione da fuochi d’artificio e poco c’entrano quelli usati allo stadio Maradona per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. Pirotecnico sarà la chiusura del campionato con la zona Champions che cerca ancora i padroni per i tre posti dietro al Napoli e la lotta per evitare di far compagnia alla Sampdoria in Serie B.

Ovviamente nel primo caso, decisiva sarà la sanzione comminata alla Juventus dalla Corte di Appello Federale con le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni pubblicate ieri. Sempre in tema Juventus il caso che sta tenendo banco da domenica pomeriggio è quello relativo a Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è stato vittima di insulti razzisti durante la sfida contro l’Atalanta, rispondendo ai cori contro di lui con il gol del 2-0, seguito da esultanza non troppo contenuta e ammonizione da parte di Doveri. Un episodio che ha ricordato quello di Lukaku in Juve-Inter di coppa Italia e che ha acceso il dibattito, alimentato anche dalle parole di Gasperini nel post-partita. Proprio sul caso Vlahovic sono attese le decisioni del giudice sportivo.

Caso Vlahovic, Campi: “Doveri da fermare”.

A parlare della vicenda, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, è stato Graziano Campi che ha espresso la sua opinione sui cori contro Vlahovic e su quel che dovrebbe essere la presa di posizione in questo caso.

Per Campi non c’è il giallo a Vlahovic tra gli sbagli maggiori nell’intera vicenda: “Doveri domenica doveva interrompere la partita – la sua convinzione – e mandare le squadre negli spogliatoi. Poi doveva pensarci il giudice sportivo a dare la sconfitta a tavolino”. Ma non è tutto perché, visto come si sono svolti i fatti, Campi ritiene che l’arbitro “dovrebbe essere sanzionato”. “Doveri dovrebbe essere fermato e non per una sola giornata”.

Di certo c’è che si attendono le decisioni del giudice sportivo in merito al comportamento dei tifosi dell’Atalanta con la possibilità che venga chiuso un settore dello stadio di Bergamo. L’ammonizione rimediata dal 9 bianconero, invece, finirà con ogni probabilità tra le sanzioni convalidate dal giudice sportivo.