DIRETTA Champions, Real Madrid-Manchester City: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola in tempo reale

Il Real Madrid ospita il Manchester City in terra spagnola in una gara valida come andata della prima semifinale di Champions League. Una sfida che si ripete ad un anno esatto di distanza, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Soares Dias.

Da una parte i campioni d’Europa in carica di Carlo Ancelotti, reduci dalla conquista della Coppa del Re in finale contro l’Osasuna ma privi dello squalificato Militao, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il loro girone davanti al Lipsia ed aver eliminato il Liverpool agli ottavi di finale e il Chelsea ai quarti. Dall’altra i ‘Citizens’ di Pep Guardiola, che hanno una striscia di dieci vittorie di fila in Premier, si sono piazzati primi nel gruppo che comprendeva il Borussia Dortmund prima di avere la meglio sugli altri tedeschi del Lipsia e del Bayern Monaco. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet su Sky Sport, su Mediaset Premium e in chiaro su Canale 5. Tra otto giorni la gara di ritorno in Inghilterra. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra Real Madrid e Manchester City in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Gundogan, De Bruyne, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola