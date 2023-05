Richiesta accolta: UFFICIALE, l’ex Juventus ha rescisso il contratto

Ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto: lascia la squadra immediatamente, la sua stagione finisce qui

Risoluzione del contratto con effetto immediato. E’ finita qui la stagione dell’ex calciatore della Juventus che ha chiesto, ed ottenuto, di sciogliere il contratto con il proprio club di appartenenza.

L’avventura di Federico Mattiello in Olanda è durata meno di un anno. Approdato ai Go Ahead Eagles a settembre, società di Deventer che milita nella Eredivisie (attualmente occupa l’undicesimo posto), dopo essersi svincolato dall’Atalanta, è ora nuovamente libero. E’ stato lo stesso club olandese ad ufficializzare la separazione: la società ha accolto la richiesta del calciatore di andare via per motivi personali, sciogliendo il contratto.

Classe 1995, difensore con un passato alla Juventus (3 le presenze con la prima squadra bianconera), Mattiello in questa stagione è riuscito a scendere in campo appena 7 volte per un totale di 162 minuti complessivi, senza mai essere schierato titolare. Il suo contratto sarebbe scaduto al termine della stagione, ma il calciatore ha voluto interrompere prima la sua esperienza.

Olande, Mattiello rescinde il contratto

Per il 27enne ora ci sarà l’opportunità di valutare le eventuali proposte e scegliere la prossima destinazione.

Lo scorso anno ha avuto l’opportunità di giocare il campionato di Serie B con la maglia dell’Alessandria, disputando dodici partite da febbraio in poi. La sua è una carriera caratterizzata da gravi infortuni, su tutti la frattura di tibia e perone subita quando era un calciatore del Chievo nel 2015. Lungo stop prima del ritorno in campo e di un’altra frattura che lo ha tenuto ancora lontano dal terreno di gioco. La faticosa ripartenza, il girovagare tra un club ed un altro, quasi sempre in prestito. Quest’anno il trasferimento in Olanda dove però non è riuscito a trovare spazio.

Quindi la decisione di rescindere il contratto e di mettersi a caccia di una squadra che gli possa dare nuovamente fiducia. Mattiello è pronto a ripartire, magari dall’Italia.