Dirigenti del Napoli, l’organigramma completo della società azzurra

Da Aurelio De Laurentiis passando al figlio Edoardo e a Cristiano Giuntoli, la lista dei dirigenti di primo livello in questo Napoli è lunga.

Una società forte è alla base per poter vincere trofei e ottenere grandi risultati come sta accadendo al Napoli da quando Aurelio De Laurentiis è al timone della squadra.

Negli anni sono cambiate alcune figure dirigenziali, ma di sicuro l’organigramma del 2022-23 verrà per sempre ricordato come quello più vincente della storia azzurra.

Aurelio De Laurentiis, Presidente Napoli

Il Presidente del Napoli è Aurelio De Laurentiis, figura che ormai è diventata di riferimento nel mondo del calcio. Suo nonno era Dino De Laurentiis, una sorta di padre fondatore del cinema italiano ed è proprio in questo campo che si è formato nel corso degli anni.

Nato a Roma il 24 maggio 1949 è il proprietario della Filmauro ed è Presidente dell’Unione Nazionale Produttori Film, oltre che uno dei membri della Fondazione Italia USA. Nel mondo del calcio ci è entrato nel 2004 quando decise di acquistare un Napoli fallito e che era stato declassato in Serie C1 e da quel momento è iniziata una straordinaria risalita che ha portato allo Scudetto del 2023.

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente Napoli

Il ruolo di vicepresidente è suddiviso tra due figure diverse, con Edoardo De Laurentiis che di sicuro è quella maggiormente in vista di fronte alle telecamere. Si tratta del secondogenito di Aurelio, nato nel 1985, e fin da subito il suo obbiettivo era quello di entrare nel mondo dello sport.

Occupa questa posizione nel Napoli dal 2004, ovvero da quando il padre Aurelio ha acquistato gli Azzurri, mentre il fratello Luigi è ora il patron del Bari. In passato è stato anche protagonista del film “The Grotto” nel quale interpretava il ruolo del detective Galletti.

Chi è Jacqueline Baudit? Vicepresidente Napoli

Anche Jacqueline Baudit ricopre ufficialmente la carica di vicepresidente del Napoli, ma la sua esposizione mediatica è sicuramente minore rispetto a quella del figlio. Nata in Svizzera nel 1955, ha avuto modo di conoscere Aurelio De Laurentiis quando aveva solamente 19 anni in un collegio a Bath, in Gran Bretagna.

Da allora i due non si sono più separati, con la Baudit che ha dichiarato di essere innamorata di Napoli per la sua cultura e il fatto di non essersi mai sentita straniera da quando si trova nel capoluogo campano.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo

Uno degli uomini in assoluto più importanti per la vittoria del terzo Scudetto del Napoli è sicuramente Cristiano Giuntoli. Nato il 12 febbraio del 1972 a Firenze, l’attuale ds azzurro ha avuto una breve esperienza nel mondo del calcio giocato, scendendo in campo solo per squadre di categorie inferiori.

Ben diversa la sua esperienza come dirigente, con Giuntoli che si è messo in mostra fin da subito quando con lo Spezia fu tra i protagonisti per la storica promozione in B del 2006. Le sfide sono il suo pane quotidiano, per questo accettò la proposta del Carpi nel 2009 e da quel momento diede il via a una sensazionale scalata dalla D alla A in soli sei anni.

Non ebbe modo di godersi la massima serie con gli emiliani, perché dopo la promozione in Serie A al termine di un campionato di Serie B dominato, fu proprio Aurelio De Laurentiis a volerlo fortemente nel suo organigramma. Giuntoli dal 2015 è il direttore sportivo del Napoli e per farlo percepisce un milione di Euro all’anno.

Il suo attuale contratto scade nel giugno del 2024, con i tifosi azzurri che si augurano che l’accordo possa essere rinnovato il prima possibile.

Andrea Chiavelli, amministratore delegato

Un ruolo molto importante all’interno della società è quello che ricopre Andrea Chiavelli, amministratore delegato che dal 2022 ha visto ampliarsi i propri compiti. Le novità sono giunte il 26 ottobre 2022, quando la riunione del CdA ha spinto De Laurentiis a delegarlo per la negoziazione e la sottoscrizione dei contratti legati alle sponsorizzazioni.

Si tratta di un ruolo davvero molto importante, soprattutto nel Napoli, dato che i diritti d’immagini e le sponsorizzazioni dei calciatori vengono gestiti direttamente dalla società. Nato a Roma nel 1967, collabora con De Laurentiis non soltanto per quanto riguarda il Napoli, ma ricopre anche il ruolo di Amministratore Unico della Ccgs Srl, azienda satellite della Filmauro.

Team manager del Napoli?

Con l’arrivo di Luciano Spalletti è cambiato il Team Manager nel Napoli e si è trattato di un graditissimo ritorno. Beppe Santoro, nato il 25 maggio 1964, è stato infatti il “Team Coordinator” del Napoli all’inizio dell’avventura di De Laurentiis dal settembre del 2004 fino al maggio del 2013.

In questo periodo legò in maniera particolare a Walter Mazzarri, per questo motivo decise di seguirlo nelle sue esperienze con l’Inter e con il Torino. Nel 2021 decise di anticipare i tempi e rompere il sodalizio con Mazzarri, che avrebbe trovato panchina solo a settembre a Cagliari, e firmare un contratto ancora con il suo Napoli, questa volta come Team Manager di Luciano Spalletti.

Quanto guadagna un dirigente del Napoli?

La gestione della Società Sportiva Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis non è stata solamente attenta nella formazione di una squadra che potesse essere forte in campo, ma allo stesso tempo ha sempre cercato di essere solida anche economicamente.

Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza”, dal 2011 in poi il costo medio del CdA del Napoli si aggira attorno a poco più di 3 milioni di Euro.

Come contattare la dirigenza?

Per poter contattare la dirigenza del Napoli basta entrare sul sito internet della società azzurra nella sezione contatti. Per parlare direttamente con le figure di riferimento ci si dovrà recare in Via del Maio di Porto 9 a Napoli, luogo dove vi è la sede.

Nel caso in cui si volesse parlare telefonicamente, il consiglio è quello di contattare il numero 081-5095344. In questo modo potrete parlare con il centro sportivo ed esporre le vostre esigenze.