Record di presenze nel Napoli: la classifica di giocatori e allenatori con più partite

Il Napoli ha potuto fare affidamento su tanti grandi campioni e allenatori di primo livello e c’è chi è diventato una bandiera.

I campioni d’Italia della stagione 2022-23 saranno dei giocatori che entreranno per sempre nel cuore di tutti i tifosi partenopei e che scaleranno anche le principali classifiche della squadra.

Ci sono stati però tanti altri calciatori che hanno saputo scrivere la storia del club Azzurro e allora scopriamo insieme chi sono stati coloro che hanno disputato il maggior numero di partite.

Giocatori Napoli con più presenze

Il primato di giocatore del Napoli con il maggior numero di presenze in assoluto se lo aggiudica lo slovacco Marek Hamsik. Il ragazzo arrivò dal Brescia nell’estate del 2007 e fu uno dei più grandi colpi dell’Era De Laurentiis.

Venne pagato solo 6 milioni di Euro dalle Rondinelle e divenne già dalla prima partita contro il Cagliari un pilastro della squadra tagliando il record delle 520 presenze in occasione della sfida contro la Sampdoria del 2 febbraio 2019. Il primato assoluto lo conquistò il 6 novembre 2018 quando in Champions League contro il Paris Saint Germain superò Giuseppe Bruscolotti, ora secondo a quota 511.

Bruscolotti è stato lo storico Capitano del Napoli del primo Scudetto e fu protagonista per tanti anni anche della divertente squadra degli anni ’70 allenata da Vinicio. A soli 15 presenze di distanza c’è un altro grande simbolo partenopeo, ovvero il centrocampista degli anni ’60 e ’70 Antonio Juliano.

In ben 12 stagioni su 17 fu il Capitano degli Azzurri e vinse anche l’Europeo del 1968 con l’Italia, mentre con il Napoli vinse due volte la Coppa Italia, nel 1975-76 da Capitano.

La Top 5 si conclude con due grandi protagonisti degli ultimi anni che se ne sono andati proprio a un passo dallo Scudetto: Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il ragazzo cresciuto nel vivaio ha disputato in totale 434 partite, segnando gol memorabili come quello in Champions League al Borussia Dortmund nel 2013, mentre il belga ha sfiorato solo le 400 presenze fermandosi a 397. Per tutti è un napoletano acquisito, tanto da meritare il soprannome di “Ciro”.

Nella Top 10 troviamo anche Moreno Ferrario a 396 presenze, subito seguito dalla freccia spagnola José Maria Callejon a 349. Chi sta migliorando sempre di più le proprie statistiche è Piotr Zielinski, momentaneamente ottavo a 323 superando così di una lunghezza Ciro Ferrara a 322. Decimo posto per un altro grande difensore come Kalidou Koulibaly a quota 317.

Allenatori Napoli con più presenze

Ne deve fare ancora di strada Luciano Spalletti per entrare nella Top 10 di sempre, ma di sicuro è entrato già nel mito per essere stato il terzo allenatore scudettato dei campani. Il più presente di tutti è stato il campione del mondo del ’34 e del ’38 Eraldo Monzeglio, piemontese doc chiamato a risollevare nel 1949 le sorti del Napoli.

Arrivò in Campania con la squadra in Serie B e ottenne subito la promozione e all’ombra del Vesuvio vi rimase fino al 1956. Il suo miglior risultato è stato un quarto posto nel 1953, ma venne esonerato nel bel mezzo dell’anno 1955-56 dopo una sconfitta interna con l’Inter, la terza nelle precedenti quattro partite, ma con le sue 236 presenze risulta essere il numero uno.

Secondo posto per Bruno “Petisso” Pesaola, nato a Buenos Aires ma con passaporto italiano che a Napoli c’è stato in ben quattro periodi diversi. La prima stagione fu quella 1962-63, ma fu maledetta e si concluse con la retrocessione. Venne mandato a farsi le ossa un anno a Savoia e nel 1964-65 andò a un passo dal Tricolore chiudendo secondo alle spalle della Grande Inter di Helenio Herrera.

Rimase fino al 1968 e la squadra divenne vicecampione anche nel suo ultimo campionato e non uscì mai dalle prime quattro posizioni. Tornò nel 1976-77 ma chiuse solo settimo e nel 1982-83 fu il d.t. di Rambone, il che lo ha portato a chiudere con 219 presenze.

Bisogna tornare ancora più indietro con la memoria per il terzo classificato, ovvero l’inglese William Garbutt che ha guidato il Napoli nei primissimi anni della fondazione della Serie A per un totale di 200 partite. Arrivato nel 1929 vi rimase fino a 1935 e fu il primo tecnico a far sognare una squadra del sud ottenendo due terzi posti nel 1933 e nel 1934.

Quarto posto invece per Amedeo Amadei con 164 presenze, il successore di Monzeglio dal 1956 al 1961, peccato che concluse la sua esperienza con una retrocessione. Chi invece ha permesso di passare dalla C alla A è Edy Reja, rimanendo a Napoli dal 2005 al 2009 per ben 160 partite.

La Top 10 viene completata da Ottavio Bianchi, tecnico del primo Scudetto, a quota 149, segue poi Walter Mazzarri, vincitore della Coppa Italia 2012, con 145 partite, sola una di più di Luis Vinicio a 144. Si conclude infine con Beppe Chiappella a 141 e infine Maurizio Sarri a 114.

Classifica presenze Napoli rosa attuale

Il Napoli ha cambiato moltissimi elementi in questa gloriosa stagione 2022-23, con Kvaratskhelia che di sicuro è considerato il fiore all’occhiello della rosa. Tra veterani e nuovi arrivati, i tifosi partenopei sperano di godersi questi giocatori ancora per molti anni.

Piotr Zielinski, 323 Mario Rui, 198 Giovanni Di Lorenzo, 178 Elif Elmas, 160 Matteo Politano, 144 Hirving Lozano, 139 Alex Meret, 134 Stanislav Lobotka, 101 Victor Osimhen, 94 Diego Demme, 87 Amir Rrahmani, 86 André Zambo Anguissa, 66 Juan Jesus, 43 Kim Min-Jae, 39 Mathias Oliveira, 34 Tanguy Ndombele, 33 Khvicha Kvaratskhelia, 31 Giacomo Raspadori, 28 Giovanni Simeone, 25 Gianluca Gaetano, 9 Alessio Zerbin, 9 Leo Skiri Ostigard, 8 Bartosz Bereszynski, 1 Pierluigi Gollini, 1

La classifica completa

Nessuno è stato in grado di raggiungere Marek Hamsik nella storia del Napoli con le sue 520 presenze, il che lo rende anche il centrocampista più presente di sempre. Per i difensori spicca Bruscolotti al secondo posto, mentre rispondono a tono gli attaccanti con Lorenzo Insigne quarto. Per il primo portiere dobbiamo invece arrivare alla posizione sedici con Ottavio Bugatti ed è invece 18esimo Sua Maestà Diego Armando Maradona.