De Zerbi lo scippa al Milan: subito l’annuncio UFFICIALE

Non ci sarà l’Italia nel futuro dell’attaccante. Il calciatore si è legato al Brighton dell’ex tecnico del Sassuolo: c’è anche il comunicato

Vittoria di prestigio e colpo di calciomercato per il Brighton di Roberto De Zerbi. Il club di Premier League, a poche ore dal successo allo scadere contro il Manchester United, ha annunciato di aver acquistato l’attaccante, che tanto piaceva anche al Milan.

Come, comunicato sui propri canali ufficiali, Joao Pedro sarà un nuovo giocatore del Brighton. Per il 21enne brasiliano, che lascerà il Watford a fine stagione, un contratto fino al 30 giugno 2028. Niente da fare, dunque, per il Diavolo e per tutte le altre squadre di Premier League, che erano sulle tracce del classe 2001, autore di 11 gol, in 35 partite in Championship.

Calciomercato Milan, caccia aperta all’attaccante

Non sarà dunque Joao Pedro il prossimo attaccante del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando a setacciare il mercato alla ricerca del centravanti che possa affiancare Olivier Giroud la prossima stagione.

In questo periodo si sono davvero fatti tanti nomi per il Diavolo, che in estate non potrà rimandare il grande colpo. La scommessa Origi non ha dato i suoi frutti e l’avventura di Ante Rebić è ormai al capolinea. Investire bene per un giocatore che dia garanzie nell’immediato ma anche per il futuro è un obbligo, per una squadra che vuole tornare ai vertici del calcio europeo. Come detto i nomi sono davvero parecchi e si guarda soprattutto in Ligue 1, dove piacciono Jonathan David, che con il Lille ha realizzato fin qui 21 centri, ma anche Balogun e Openda, che sono a quota 18 gol. Sul taccuino di Maldini e Massara, inoltre, ci sono i nomi di Moffi e Wahi. Ma guardando oltre i confini francesi, ci sono anche i più esperti Marko Arnautovic, in uscita dal Bologna, e Alvaro Morata, che tornerebbe di corsa in Italia. I profili sono davvero tanti e nulla è stato ancora scritto. I pensieri di tutti, adesso, sono al finale di stagione