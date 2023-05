Napoli, intreccio con Messi e il Milan: affare folle dopo lo scudetto

Con lo scudetto ormai conquistato, il Napoli si prepara ad un mercato ricco di colpi di scena: l’intreccio con Messi e il Milan è una vera follia

Uno scudetto da festeggiare prima di pensare al mercato. Il Napoli si godrà l’ultimo mese di campionato con il tricolore cucito platonicamente sul petto, in attesa di quello di stoffa che il prossimo anno farà capolino sulle maglie azzurre.

Tra una stagione e l’altra c’è di mezzo il calciomercato che potrebbe cambiare, non certo stravolgere, la formazione che Luciano Spalletti ha guidato fino a vincere il campionato. Dopo un campionato così, non sorprende che i big azzurri siano tra i calciatori più desiderati d’Europa e le big del Vecchio Continente potrebbero provare a fare la spesa dal club di Aurelio De Laurentiis.

Non un cliente semplice quando si tratta di vendere ed allora servirà la classica offerta ‘folle’ per convincerlo a privarsi di uno dei suoi campioni. Di azzurri corteggiati ce ne sono diversi e tra i più ambiti c’è sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano è leader della classifica marcatori e corteggiato da tutte le grandi d’Europa. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Messi e del Milan in un affare davvero ‘folle’.

Calciomercato Napoli, Osimhen-Messi: cosa può succedere

A parlare di quel che potrebbe essere la trattativa sull’asse Parigi-Napoli-Milan è ‘footmercato.com’. Si parte dal Paris Saint-Germain e dalla rottura, difficilmente sanabile, con Lionel Messi.

L’attaccante argentino, in scadenza di contratto, quasi sicuramente non rinnoverà l’accordo con il club transalpino che a quel punto dovrà ristrutturare il proprio attacco. Come? Sono tre i nomi che, secondo il portale transalpino, stuzzicano la fantasia di Campos. Tra questi c’è Rafael Leao, in scadenza con il Milan nel 2024 ma che negli ultimi giorni appare più vicino al rinnovo.

Altro nome è quello di Kolo Muani per formare una coppia tutta francese con Mbappe (sempre se resterà). Infine, tra gli obiettivi per l’attacco del Psg c’è anche Victor Osimhem. Il Napoli lo valuta tanto (150 milioni di euro) ma non è certo il prezzo il problema di Al Khelaifi. Il caso Messi irrompe quindi nella festa scudetto azzurra: Osimhen al Psg è una possibilità.