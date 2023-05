Infortunio muscolare: il bomber salta Atalanta-Juventus

Il forte attaccante dovrebbe dare forfait per il big match di campionato in programma la prossima giornata

Dopo le vittorie ottenute nell’ultimo turno, Juventus e Atalanta si incroceranno in una sfida ad altissima tensione questa domenica alle 12.30. Uno scontro diretto per la zona Champions League che attualmente vede la formazione bianconera al terzo posto con cinque punti di vantaggio rispetto alla Dea.

Una partita che con molta probabilità non vedrà tra i protagonisti Rasmus Hojlund, reduce da un infortunio muscolare. Il centravanti danese si è fermato ieri pomeriggio durante il riscaldamento della gara contro lo Spezia per un fastidio avvertito agli adduttori. A tal proposito, gli esami strumentali eseguiti nella giornata odierna hanno evidenziato un edema al muscolo psoas destro. Improbabile, quindi, che l’attaccante riesca a tornare a disposizione per la sfida contro la Juventus.

Un’assenza pesantissima per l’organico di Gian Piero Gasperini, già orfano di Lookman da metà aprile per un problema muscolare al bicipite femorale destro. Anche il centravanti nigeriano, che alla prima stagione in Italia è riuscito a mettere a segno 13 gol in 28 presenze, è in forte dubbio per la gara contro la squadra di Allegri. Non verrà convocato sempre per infortunio, poi, Palomino.

Atalanta-Juve, Hojlund verso il forfait dopo l’infortunio

Qualora dovessero esser confermate le assenze di Hojlund e Lookman, per Gasperini sarebbe ovviamente un durissimo colpo.

Entrambi, arrivati la scorsa estate a Bergamo, sono diventati in poco tempo i due titolari che hanno trascinato la squadra per buona parte della stagione. Il tecnico potrà comunque fare affidamento sia su Muriel che Zapata, in netta ripresa dopo aver reso al di sotto delle proprie possibilità per quasi tutta l’annata.

Quello contro la Juventus si presenta come uno scontro diretto a tutti gli effetti. I risultati dell’ultima giornata hanno infatti portato l’Atalanta al quinto posto a pari punti con Roma e Milan. La squadra di Gasperini si trova dunque a soli due punti dal quarto posto occupato dall’Inter, e cinque dalla Juventus che ha invece difeso il terzo gradino del podio con la vittoria di ieri sul Lecce.