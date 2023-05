DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce e Atalanta-Spezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si torna subito in campo e per il turno infrasettimanale, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano Juve-Lecce e Atalanta-Spezia

Le prime sfide del mercoledì, valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, vedono in campo la Juventus, in casa contro il Lecce, e l’Atalanta, che ospita lo Spezia. Due partite molto importanti in ottica Champions League e salvezza.

I bianconeri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, sono reduci dal pareggio in rimonta conquistato contro il temibile Bologna di Thiago Motta lontano dalle mura amiche. Dopo aver sbagliato clamorosamente un rigore nel primo tempo, Arek Milik ha rimesso in sesto la partita dopo l’iniziale vantaggio siglato dall’ex Riccardo Orsolini, sempre su calcio di rigore. La Lazio di Maurizio Sarri, seconda in classifica, è distante un solo punto, ma sono da tenere a debita distanza le inseguitrici Inter, Milan, Roma e Atalanta, tutte in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Di contro, i giallorossi di Marco Baroni arrivano all’appuntamento dopo la fondamentale vittoria interna ottenuta contro l’Udinese di Andrea Sottil e, adesso, il terzultimo posto occupato da Spezia e Verona è distante quattro lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic, Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Romagnoli, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Oudin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Gonzalez. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 79 punti; Lazio 61; Juventus 60; Inter, Milan e Roma 57; Atalanta 55; Bologna e Fiorentina 45; Monza 44; Sassuolo 43; Torino e Udinese 42; Salernitana 34; Empoli 32; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 20; Sampdoria 17

L’altra sfida delle 18, che si incrocia con i rispettivi obiettivi, Champions League della prossima stagione e salvezza, è quella che vede in campo l’Atalanta e lo Spezia. I padroni di casa di Gian Piero Gasperini, nel turno precedente hanno battuto lontano dalle mura amiche il Torino di Ivan Juric, 2-1 il risultato. Seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro una diretta concorrente come la Roma di José Mourinho. Di contro, i liguri di Leonardo Semplici vivono una situazione decisamente difficoltosa. Nella giornata scorsa, sono stati battuti a domicilio dal Monza di Raffaele Palladino e agganciati al quartultimo posto in classifica dal Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti. La vittoria manca dal 10 marzo scorso, contro l’Inter semifinalista di Champions League di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SPEZIA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikoloau, Reca; Bourabia, Ampadu, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. All. Semplici

