Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 27 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 27 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il giorno dopo Inter-Juventus ovviamente l’attenzione dei giornali è proprio all’ennesimo derby d’Italia e alla vittoria nerazzurra che vale la finale. “Inter bella di coppa”, titola ‘La Gazzetta dello Sport’ con l’esultanza di Dimarco con Dzeko. “Juve spenta, Inzaghi va in finale”, aggiunge. “Signora in crisi. E con Max futuro al buio”, si legge ancora. Poi il retroscena sul Milan: “Pioli ci credeva, ha il bonus Champions”. Ovvero il tecnico rossonero ha fatto inserire un premio per la vittoria del torneo più importante. Sul mercato invece c’è l’ipotesi Arnautovic per i rossoneri. Infine “Sfida scudetto: lite sul giorno”. Oggi si decide sul rinvio di Napoli-Salernitana, con la Lega verso il no.

“Simone boccia Max”, titola invece ‘Il Corriere dello Sport’ sullo “specialista” Inzaghi che va in finale. Poi le analisi: “Inzaghi, una risposta nel segno della qualità” e “I razzisti da curva salvi per 12 minuti”. Al centro continua a esserci anche la questione relativa alla richiesta del Napoli: “Festa pronta, ma è caos sul rinvio”, si legge ancora in prima pagina. Su ‘Tuttosport’ un titolo molto eloquente: “Allegri, che pena“. Il tecnico della Juventus finisce sotto la lente per la brutta partita dei bianconeri. Poi le parole dell’agente di Karamoh sugli episodi di razzismo denunciati relativamente a Lazio-Torino: “Razzisti impuniti: vergogna”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 27 aprile 2023

All’estero invece si è giocato per recuperare alcune partite e non solo. Soprattutto c’è stato lo scontro diretto scudetto tra Manchester City e Arsenal, vinto 4-1 dagli uomini di Guardiola.

“Bella come un’incoronazione”, titola ‘L’Equipe’ sui citizens e l’ennesima grande partita. Flop inaspettato del Barcellona invece, che perde 2-1 in casa del Rayo Vallecano. “Senza scuse”, titola la prima pagina del quotidiano catalano ‘Sport’.