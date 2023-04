Crollo totale e Allegri al capolinea: seconda sentenza sulla Juve

Il Derby d’Italia di ieri sera ha decretato la quarta sconfitta di fila della formazione bianconera tra campionato e Coppa Italia

La Juventus ha improvvisamente smarrito sé stessa e rischia di gettare al vento una stagione. Nonostante la restituzione momentanea dei 15 punti in campionato e l’approdo in semifinale di Europa League, Massimiliano Allegri non riesce più a riprendere nelle sue mani il destino della formazione bianconera.

Se l’Inter con la vittoria di ieri sera, oltre ad ottenere l’accesso nella finalissima di Coppa Italia, ha certificato ai propri tifosi di essere definitivamente uscita da un periodo buio, la Juve ha invece incassato la seconda ‘sentenza’ della stagione dopo quella in riferimento al caso plusvalenze, perdendo infatti la possibilità di poter alzare un trofeo che manca da due anni. Anche questo pomeriggio ogni giorno saremo in diretta sul canale Twitch di TvPlay, dove in studio verrà analizzata la partita tra Inter e Juventus, in attesa di scoprire quale sarà la seconda finalista tra Fiorentina e Cremonese insieme ai nostri ospiti.

Alle 17.00 sarà con noi Andrea Zanon, senior advisor ed esponente della finanza Mondiale, con il quale si discuterà del futuro societario dell’Inter. Dalle 17.30 il giornalista Tancredi Palmeri, mentre dalle 18.00 interverrà Giuseppe Staiano, Presidente dell’organismo di Vigilanza della Lega Calcio di Serie A. Sempre alle 18.00 tornerà in diretta Emiliano Viviano insieme, a partire dalle 18.30, a Furio Focolari e Paolo De Paola.

Il processo a Inter-Juve su TvPlay: ospiti, orari e come seguirci in diretta

Sul canale Twitch di TvPlay siamo in diretta ogni giorno con aggiornamenti e approfondimenti sulle principali tematiche di giornata, rubriche legate al Fantacalcio, al betting e live reaction delle partite più importanti.

Nella giornata di oggi ovviamente torneremo sul match ieri sera ha visto trionfare in maniera convincente l’Inter di Simone Inzaghi sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Formazione nerazzurra che incontrerà nella finale di Coppa Italia del 24 maggio la vincente tra Fiorentina e Cremonese, in programma questa sera.

