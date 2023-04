Leao, i nuovi indizi sul futuro: perché il Milan spera sempre di più

Il ritorno in campo ad alti livelli di Leao può coincidere con la sua permanenza al Milan: i rossoneri ci credono, gli indizi

Doppietta in campionato contro il Lecce dopo quella con il Napoli, i due assist decisivi contro gli azzurri in Champions League per portare il Milan in semifinale. Dopo mesi sotto tono, come bloccato in un limbo, Rafael Leao pare aver ritrovato la capacità di incidere in campo. Segnali importanti per il Diavolo, che potrebbero preludere a una permanenza tanto attesa.

Di recente, il giocatore ha manifestato a più riprese la volontà di restare, pur ammettendo che manca ancora qualcosa per trovare l’accordo. Al momento, però, avrebbe rispedito al mittente l’interessamento di Chelsea e Real Madrid, per continuare la sua strada con il Milan. Ulteriori segnali arrivano dalla sua presenza, ieri, allo store ufficiale del club. Non ci sono conferme su un incontro con la dirigenza, ma di certo la vicinanza alla causa milanista si può toccare con mano e aumentano gli indizi a favore di una permanenza.

Milan, la trattativa per il rinnovo di Leao prosegue a oltranza: le ultime

La redazione di Calciomercato.it, in queste settimane, vi ha aggiornato costantemente sulla trattativa in corso tra il Milan e Leao per giungere a un rinnovo di contratto che le parti vorrebbero condurre in porto, ma che rimane ancora tutto da scrivere.

I fatti sono noti: il contratto del portoghese è in scadenza a giugno 2024, l’ingaggio del giocatore potrebbe arrivare a toccare i 7 milioni di euro. Ma c’è anche il nodo della multa da pagare allo Sporting, per le vicende relative al trasferimento al Lille, che continua a pesare. Come raccontato da CM.IT, c’è comunque ottimismo per il rinnovo di Leao: non è stato raggiunto ancora un accordo verbale, ma c’è la volontà di trovare una quadra che accontenti tutti. Tra campo e mercato, le prossime settimane del Diavolo saranno caldissime e decisive: c’è da provare a ottenere il massimo su tutti i fronti.