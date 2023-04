Bomba improvvisa, dalla Juve all’Inter: “E’ il primo della lista”

Possibile clamoroso affare di mercato con Juventus ed Inter coinvolte: per i nerazzurri è il primo della lista

Sarà rivali mercoledì sera, nella semifinale di ritorno di coppa Italia, ma il loro destino potrebbe incrociarsi anche sul calciomercato. Inter-Juventus non sarà mai una partita qualunque e lo sarà ancora di meno ora che l’andata è stata caratterizzata da polemiche e discussioni infinite.

Il campo darà il suo verdetto per due squadre che, al netto dei processi sportivi che vedono coinvolta la Juventus, si giocheranno anche un posto Champions nelle prossime sette gare di campionato. Poi arriveranno i verdetti e sarà il tempo di pensare al prossimo anno e ad acquisti e cessioni per puntare a scucire il tricolore dalla maglia del Napoli. Tra i bianconeri sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare Torino al termine di quest’annata. Di Rabiot se ne parla molto, con il contratto in scadenza e la voglia della Juventus di tenerla che si deve scontrare con le richieste economiche del calciatore. Ma c’è un altro giocatore in scadenza ed è Cuadrado che, protagonista nel post gara infuocato di Juve-Inter di coppa Italia, potrebbe cambiare maglia e finire proprio in nerazzurro.

Calciomercato Juventus, Cuadrado all’Inter: “Lo vuole Marotta”

Che Cuadrado a parametro zero rappresenti un’occasione che intriga diversi club non ci sono dubbi.

Il colombiano ha dimostrato di poter essere ancora un elemento importante ed allora Giuseppe Marotta, che di parametri zero se ne intende, potrebbe provare a piazzare il colpo. A dirlo è Massimo Brambati, intervenuto al ‘Processo del Lunedì’ su ‘Italia 7 Gold’. Brambati ha, infatti, affermato: “Si critica Cuadrado, ma Marotta lo vuole portare all’Inter. È il primo della lista”.

L’esterno potrebbe quindi sbarcare a Milano nella prossima stagione, andando a rafforzare la corsia di destra nerazzurra che potrebbe vedere la partenza di Dumfries. L’olandese è tra i calciatori dell’Inter che possono essere ceduti per fare cassa in estate e l’arrivo di Cuadrado a zero rappresenterebbe una valida alternativa in quel ruolo per l’allenatore, che sia Inzaghi o qualcun altro.