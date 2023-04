Mourinho nei guai: esce in lacrime, triplo ko

Guai per il tecnico giallorosso che deve fare i conti con le condizioni non perfette dei suoi giocatori

La Roma di Jose Mourinho è andata sotto al 38esimo del primo tempo, per via di un gol di Mario Pasalic, bravo a colpire col sinistro verso la porta, dentro l’area di rigore.

Un’area di rigore nella quale non c’è il vero leader difensivo giallorosso, Smalling, out per infortunio. La retroguardia capitolina ha rischiato, inoltre, di dover far a meno anche di Mancini.

Dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, l’italiano si era, infatti, scontrato con Koopmeiners, cadendo male e avendo così la peggio. Ha, dunque, iniziato a scaldarsi Kumbulla, in via precauzionale, ma Mancini ha comunque continuato a giocare, restando in campo fino al 64′, quando Mourinho lo ha richiamato in panchina per affidarsi a Dybala. Le condizioni dell’italiano, che ha accusato dei giri di testa, che ne hanno di certo condizionato la prestazione, verranno valutato al termine della partita.

Aggiornamento 22.41 – Piove sul bagnato in casa Roma e i problemi stavolta sono certamente più seri. I giallorossi sono stati costretti, infatti, a chiudere il match in dieci per via di un infortunio muscolare occorso a Diego Llorente. Il difensore ha lasciato il campo, in lacrime, toccandosi il flessore. Preoccupa anche Paulo Dybala, rimasto in campo, stringendo i denti, ma dolorante alla gamba sinistra dopo un intervento duro di Palomino.