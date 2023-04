HIGHLIGHTS | Super rimonta Monza, l’Udinese condanna la Cremonese

Vittoria in rimonta per il Monza contro la Fiorentina, tutto facile per l’Udinese: i friulani condannano la Cremonese

Gol e spettacolo nelle gare delle 15 della trentunesima giornata di Serie A. Vittorie interne per Monza e Udinese in due match in cui sono stati segnati ben 8 reti.

Grandi emozioni in Brianza dove la Fiorentina, reduce dalle fatiche di Conference League, parte forte e in tredici minuti trova due gol: prima Kouame poi Saponara sembrano indirizzare il match sui binari giusti per la squadra di Italiano. I biancorossi però non si danno per vinti e tornano in partita grazie ad un’autorete di Biraghi al 26′. Prima dell’intervallo Mota ristabilisce la parità e Pessina trova anche il gol del 3-2 ma il VAR annulla tutto per un fallo di mano. Poco male per il capitano del Monza che si rifà al 59′: calcio di rigore e Pessina non sbaglia, firmando il 3-2. E’ il risultato con il quale si arriva alla fine del match: tre punti preziosi per Palladino che fa un bel salto avanti in classifica.

Serie A, Monza-Cremonese 3-2 e Udinese-Cremonese 3-0

Fa un salto avanti anche l’Udinese che ha vita facile contro la Cremonese. Il risultato finale recita 3-0 per i friulani che trovano il vantaggio al 2′ con una bella giocata di Samardzic.

E’ proprio il centrocampista 21enne a trascinare i suoi, servendo anche l’assist per il 2-0 di Perez. Il tris arriva prima dell’intervallo con Success che segna la sua prima rete stagionale. Nella ripresa non succede più niente: vince l’Udinese e per la Cremonese la Serie B è sempre più vicina.

Monza-Fiorentina 3-2: 8′ Kouame (F), 13′ Saponara (F), 26′ Biraghi aut. (M), 43′ Mota (M), 59′ Pessina rig. (M)

Udinese-Cremonese 3-0: 2′ Samardzic (U), 27′ Perez (U), 36′ Success (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 75, Lazio 61, Juventus* 59, Roma* 56, Inter 54, Milan* 53, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese, Fiorentina e Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce* 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17

*una partita in meno

Gli highlights: