Dai sacrifici alle vittorie: Spalletti si gode un altro “mattone per lo scudetto”

Il Napoli mette un altro mattoncino importante nella propria corsa allo scudetto. Vittoria di misura contro la Juventus: l’analisi di Luciano Spalletti

Torna a sorridere il Napoli, che mette in archivio la delusione per l’eliminazione Champions contro il Milan, e batte la Juventus in trasferta. Decisivo un gol di Raspadori nel finale, che ha fatto esplodere di gioia la compagine partenopea.

Nel post partita è arrivata anche l’analisi di Luciano Spalletti ai microfoni di ‘Dazn’: “Sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, per cui giustamente i calciatori hanno fatto un po’ di festa. Dobbiamo però ancora aspettare a stappare bottiglie e cuori. Ho fatto i complimenti alla squadra, perchè al di là di qualche leggerezza abbiamo fatto una buona partita. Più di così, dopo la Champions, diventava difficile oggi. Se si è tutti insieme le gioie sono il doppio. A volte le partite sono figlie di episodi ma alla lunga vieni premiato”.

Spalletti ha quindi analizzati il percorso della propria carriera: “Sono sempre andato in giro con l’autostop. Il fatto di essere in condizione di vincere lo scudetto ti ripaga di tutti i sacrifici fatti. Ogni tanto sono stato preso per il c**o perché avevo le scarpe da gioco in panchina, ma quello che ho sofferto per avere quelle scarpe lì quando non potevo comprarle me lo ricordo bene. Ho fatto una strada più difficile di altri che partono da livelli differenti e probabilmente è giusto anche per loro perché nella carriera da calciatori sono stati bravi a guadagnare stima per partire da un livello superiore”.