Juventus esclusa dalle coppe e due addii: “Rapporti logori”

Aria di grande rivoluzione in casa Juventus. Da Allegri ai big, ecco le ultime di calciomercato che riguardano i bianconeri

C’è aria di grande rivoluzione in casa Juventus. Di un nuovo ‘terremoto’ conseguenza di sanzioni ma anche di politica di rinnovamento che partirà da un netto taglio dei costi.

Paradossalmente Allegri è quello che rischia di meno, anche perché forte di un contratto da 7 milioni netti fino a giugno 2025, mentre in società è previsto l’arrivo di un nuovo Ds al posto dell’inibito e forse dimissionario Cherubini. Per quanto riguarda la squadra, il ‘taglio’ al monte stipendi significherà per forza di cose rinuncia a più di un big. Vlahovic può essere un nome, ma non l’unico. Possibile partente anche il grande flop dello scorso mercato estivo, Paul Pogba.

Big e non solo: “La Juventus si libererà dei giocatori in scadenza di contratto per abbassare il monte ingaggi e poi proveranno a fare cassa con McKennie e Zakaria – ha detto Graziano Campi a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play sulle prossime mosse dei bianconeri – Lo stesso Milik – il cui riscatto costerebbe 7 milioni, ndr – in caso di esclusione dalle coppe non sarebbe poi così entusiasta di restare a Torino”.

Juventus, Pogba dice addio: “Accetta il trasferimento”

Infine Campi si è espresso proprio su Pogba, ricordiamo legato alla Juventus da altri tre anni di contratto da ben 8 milioni netti a stagione. Quest’anno il francese è sceso in campo appena cinque volte. Un totale di 54’…

Secondo il collega ospite di Tv Play, “i rapporti tra la Juve e Pogba erano già logori. Poi, dopo aver perso il Mondiale, lui vuole un rilancio a livello europeo…”. Pogba, insomma, disposto a dire addio: “Acetterebbe il trasferimento”.