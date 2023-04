Camelio: “Europa League e Pellegrini, bravo Mourinho. Ma no ai devoti di Mou”

Enrico Camelio applaude Jose Mourinho dopo la qualificazione in semifinale di Europa League. Su Pellegrini: “Mi fa impazzire chi lo ha insultato dopo il rigore”

La Roma ribalta il risultato dell’andata e passa in semifinale di Europa League, battendo nuovamente il Feyenoord. Una serata magica all’Olimpico, che rimarrà di diritto nella storia internazionale dei giallorossi. Un 4-1 che ha mandato in Paradiso la Sud e ha convinto un po’ di più anche qualche scettico sulla Roma e soprattutto su Jose Mourinho.

Come Enrico Camelio, che stavolta plaude soprattutto alla gestione della rosa e delle partite europee. “La Roma ha giocato bene in queste ultime due partite, anche se non ha incontrato il Real Udinese o il Real Feyenoord. Bisogna fare i complimenti a Mourinho, che ha gestito coppa e campionato e a differenza di Sarri non ha abbandonato nulla, mettendo sempre i titolari. Va detto anche che ieri la Roma fa quattro cambi niente male: Dybala, Abraham, Ibanez ed El Shaarawy, e aveva anche Bove che è Nazionale under 21″. L’opinionista di Tv Play, però, nonostante il plauso allo Special One, resta fermo in alcuni suoi pensieri: “In ogni caso non mi sta bene neanche il ‘mourinhismo’, cioè che siano tutti devoti. Né mi piace chi dice che la Roma ha una rosa scarsa. La Roma in questo momento è quarta, ovvero in zona Champions, come dicevamo all’inizio. Anche Fonseca è arrivato in semifinale di Europa League“.

Camelio: “Ora Mourinho vuole rinnovare e con Pinto va meglio. Aouar, mancano qualcosa”

Le ultime settimane hanno cambiato anche qualche dinamica all’interno di Trigoria, con Jose Mourinho che ieri in conferenza ha parlato del suo futuro. “Qui sono felice, ho un bel rapporto di stima e rispetto con i Friedkin e con Tiago Pinto. Poi anche io ho le mie frustrazione e a volte penso di avere altre ambizioni. Vedremo”, ha detto. In questo senso Camelio svela un retroscena: “Mourinho adesso vuole rinnovare, anche i rapporti con Pinto sono migliorati”.

Poi gli altri argomenti caldi sui singoli, in primis Lorenzo Pellegrini: “Mi fa andare fuori di testa che lo abbiano insultato in tutti i modi dopo il rigore sbagliato all’andata. Personaggi pubblici, tifosi della Roma, ora lo stanno elogiando dopo che gli avevano detto di togliersi la fascia. Pellegrini ha comunque fatto il suo dovere perché è il giocatore più pagato insieme a Abraham. Lui stesso ha detto che non è una delle sue stagioni migliori. Ora sta facendo bene ed è merito comunque anche di Mourinho che gli ha fatto assaggiare la panchina. Abraham invece sottotono, Matic da poesia. Le critiche a Zalewski non le condivido perché gioca fuori ruolo e si sacrifica. Bene anche Spinazzola mentre Cristante forse era un po’ stanco”.

Capitolo Aouar. Il marocchino ha svolto le visite mediche a Roma, Pinto ha glissato sulla chiusura della trattativa ma il suo sorriso ha lasciato intendere altro. “Quello di Aouar è un acquisto che non parte direttamente da Mourinho, ma che è condiviso dal mister. È un acquisto della società, sarà svincolato e la Roma ci crede. Mancano alcuni dettagli, c’è qualche dubbio da fugare ma giocatore ha fatto già le doppie visite”. Quelle che, per il momento, non hanno ancora svolto gli infortunati della partita di ieri: “Nessun accertamento per Smalling e Wijnaldum né per Pellegrini che ha un lieve acciacco. Per tutti e tre però da escludere lunghi stop all’orizzonte”.