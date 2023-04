Zhang ‘avvisa‘ Inzaghi: “Come una finale”

Le parole del presidente dell’Inter nel post partita della sfida con il Benfica: il messaggio rivolto alla squadra non è passato inosservato

Pochi pareggi si sono rivelati tanto dolci come quello strappato dall’Inter contro il Benfica, con il quale i nerazzurri sono riusciti a qualificarsi alle semifinali di Champions League. Tanta la gioia del popolo nerazzurro, di cui è testimonianza tangibile anche il presidente Steven Zhang, che ai microfoni di Amazon Prime Video ha così commentato la qualificazione raggiunta:

QUALIFICAZIONE – “Significa tanto essere in semifinale, abbiamo iniziato da lontano con calciatori che non hanno mai vinto nulla in Europa. Ha un valore importante per lo staff e per tutti noi. Il derby? Sarà una rivincita per quanto successo in passato e per l’anno scorso: ci faremo trovare pronti.”

QUARTO POSTO – “Fino alla fine della stagione ogni gara per noi rappresenterà una finale: in campionato la squadra deve fare di tutto come in Champions. Sono felice per Correa, non segnava da tempo e sono contento per lui.”

POSSIBILE CESSIONE DEL CLUB – “Abbiamo lavorato tanto per far vincere questo club: al momento non stiamo parlando con nessuno, siamo concentrati per andare avanti.“

Inter, Zhang e il messaggio immediato: “Arrivare tra le prime quattro è la base”

La poca continuità in campionato fino ad ora ha rappresentato una vera e propria spada di Damocle per il cammino in Serie A della compagine nerazzurra, che sta pregiudicando anche l’accesso alla massima competizione continentale in vista del prossima anno. Ai microfoni di Sky, Zhang ha rimarcato l’importanza di un piazzamento in zona Champions:

“Inzaghi? Credo che d’ora in avanti ogni partita deve essere come una finale per noi. Arrivare tra le prime quattro in campionato è la base di tutte le nostre competizioni e tutti i giocatori lo sanno e spingeremo fino alla fine per questo. Tutti quelli che lavorano nel club lotteranno fino alla fine”.