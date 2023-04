La società dà il via libera: lascia subito la Juventus

In attesa di novità sul fronte giudiziario, la Juventus ha preso una decisione importante: lascia subito Torino

Una giornata decisiva per la stagione della Juventus. Dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione di 15 punti al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting, la formazione bianconera si gioca moltissimo in queste ore.

Presente e futuro saranno con ogni probabilità influenzati da ciò che succederà quest’oggi dentro e fuori dal campo. C’è la possibilità di ritrovarsi questa sera al terzo posto in campionato ed in semifinale di Europa League, dando decisamente un altro valore al finale di stagione. Intanto però la società ha già preso una decisione che riguarda la fase finale di questa annata: c’è il via libera per far sì che un bianconero possa lasciare Torino presto.

Niente a che fare con il calciomercato, ovviamente, ma è tutto collegato al Mondiale Under 20. Tra i convocati della Nazionale argentina c’è anche Matias Soulè e la Juventus ha deciso di autorizzare il calciatore a prendere parte alla rassegna iridata giovanile.

Juventus, Soulè ai Mondiali Under 20

Matias Soulè potrà quindi rispondere alla convocazione dell’Argentina in vista della manifestazione che si terrà proprio in casa della Nazionale albiceleste tra maggio e giugno. Il via è in programma il 20 maggio, la finale l’11 giugno con Soulè che potrà essere presente e provare a dare il suo contributo per regalare un altro titolo iridato dopo quello conquistato da Messi e compagni.

Al Mondiale Under 20 parteciperà anche l’Italia che ha strappato la qualificazione arrivando alle semifinali degli Europei Under 19. Gli azzurri sono reduci dal quarto posto dell’edizione 2019 e dal terzo del 2017. Ventiquattro le squadre partecipanti, suddivise in sei gironi (ancora da sorteggiare): le prime due e le quattro migliori terze approdano agli ottavi di finale. L’Argentina è tra le favorite ed ora potrà contare anche su Soulè: dalla Juventus è arrivato il via libera.