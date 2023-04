“Vuoi far polemica”: Correa non ci sta, replica furente

Correa dopo il gol sbotta in tv e replica piccato alla giornalista: altro che esultanza polemica, la sua risposta

Entrato in campo nei minuti finali di Inter-Benfica, con il punteggio di 2-1, Correa ha messo il suo nome nel tabellino dei marcatori con una bella conclusione.

L’argentino ha poi esultato con un gesto che a molti è apparso polemico. Abbracciato dai suoi compagni di squadra, l’ex Lazio si è portato il dito all’orecchio come a dire non vi sento. Esultanza particolare che è stato anche al centro dell’intervista nel post gara a ‘Prime Video’ quando Alessia Tarquinio gli ha chiesto il perché del gesto polemico. Una definizione che Correa non ha gradito rispondendo in modo piccato all’intervistatrice

“Tu vuoi far polemica- la replica del calciatore -. Mi hanno insultato. Ho visto la mia famiglia, questo gol è dedicato a loro”.

Inter-Benfica, Correa: “Arrabbiati per i gol presi”

Al di là dell’esultanza, Correa ha analizzato la sua partita e il suo momento: “Per noi era importantissimo arrivare in semifinale: rappresentava un sogno per noi. E’ una grande felicità che meritavamo. Per me, visto il momento che stavo passando, è stato importante segnare”.

Infine, rivela: “Nello spogliatoio dopo il match eravamo arrabbiati per i due gol presi nel finale. Ora pensiamo al campionato e a vincere il più possibile”.