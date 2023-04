Perde la scommessa con i follower, ex Napoli costretto a tatuarsi l’uccellino di Twitter

Un noto calciatore ex Napoli qualche anno fa a causa di una scommessa persa ha dovuto farsi tatuare l’uccellino simbolo di Twitter.

Ormai siamo abituati a vedere i calciatori con qualsiasi tipo di tatuaggio in corpo, ma forse quello con raffigurante il logo di Twitter ci era ancor sfuggito. Il protagonista di questa vicenda è l’ex giocatore del Napoli Amato Ciciretti, che divenne famoso per una strana scommessa.

Dopo tanti anni nelle serie minori, nel 2016-17 ebbe modo di mettersi in mostra in Serie B con la maglia del Benevento, diventando un protagonista della prima storica promozione della Strega, e annunciò su Twitter che si sarebbe tatuato l’uccellino di Twitter nel caso in cui avesse raggiunto i 500 retweet.

Non appena si sparse la voce il numero superò ampiamente l’obbiettivo prefissato e così Cicretti fu di parola. La settimana seguente si giocò la sfida contro il Verona e durante la sua esultanza si tolse la maglia e fu visibile il nuovo tatuaggio.

A quel punto non era più possibile nasconderlo e dunque lo ripropose lui stesso sulla sua pagina ufficiale di Twitter, mandando in estasi il suo pubblico.

Ciciretti tatuaggi: uccellino Twitter e non solo

Il trequartista attualmente all’Ascoli è uno dei calciatori in assoluto con più tatuaggi al mondo. A spiegarlo è stato anche il suo tatuatore di fiducia, Vincenzo Iannace, con quest’ultimo che ha raccontato come parli praticamente tutto il tempo di tatuaggi.

Ormai i due si conoscono talmente bene che sono diventati veri e propri amici, infatti l’esultanza togliendosi la maglia per far vedere i tatuaggi era stata un’idea di Vincenzo. Il suo Ascoli si trova a metà strada tra la paura per i playout e il sogno per la Serie A e chissà che Ciciretti non abbia pronto un tatuaggio per festeggiare uno dei due eventi.