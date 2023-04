“Più importante il quarto posto”: bivio Inter, Inzaghi e mezza squadra ‘silurati‘

Inter, la programmazione della prossima stagione passa in maniera imprescindibile dal pass per la prossima Champions League

La sconfitta contro il Monza ha fatto rievocare quei fantasmi che l’importante vittoria ottenuta sul campo del Benfica aveva per un momento lasciar in sordina. Contro i brianzoli, invece, l’Inter di Simone Inzaghi è ritornata a far la voce piccola con le medio-piccole, perdendo una partita a tratti dominata ma non archiviata per la mole di occasioni costruite.

I nerazzurri non sono dunque riusciti a sfruttare il passo falso del Milan, mentre la Roma di José Mourinho ha liquidato senza troppi patemi d’animo la pratica Udinese. In virtù del successo contro i friulani i giallorossi si sono portati a +3 sul Milan e + 5 sull’Inter, in attesa degli scontri diretti che disegneranno con maggiore chiarezza i contorni di una classifica che sta prendendo sempre più forma. Il periodo no delle milanesi ha chiaramente rimescolato le carte in tavola: soprattutto Inzaghi è finito sulla graticola, con la sfida con il Benfica che si preannuncia un autentico spartiacque. Tuttavia il vero e proprio turning point della stagione dell’Inter passerà sicuramente dall’eventuale qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale.

Rivoluzione Inter, quarto posto nodo cruciale: lo scenario

Fallire l’approdo tra le prime quattro rappresenterebbe un boomerang senza precedenti. Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha così chiosato sui prossimi obiettivi della compagine di Inzaghi: “Per la società Inter l’obiettivo è arrivare quarta. Tra la finale di Champions persa e il sesto posto e il quarto posto senza finale Champions, paradossalmente per la società può essere più importante il secondo scenario.”

Gli ha fatto eco Matteo Barzaghi: “Il quarto posto è più importante della finale di Champions se non la si dovesse vincere. Se non ci si arriva cambiano tutti i programmi, dall’allenatore, dai rinnovi che verranno congelati: chi spera di essere riscattato difficilmente lo sarà.”

La prossima settimana rappresenterà un punto di non ritorno: la gara con il Benfica può salvare una stagione, anche se per i nerazzurri, anche a causa di mere questioni di bilancio, confermarsi tra le prime quattro in campionato rivestirebbe un’importanza capitale.