Inter-Monza, silurato all’intervallo: “Ha i piedi quadrati”

Primo tempo opaco per la formazione di Simone Inzaghi ferma sul pari a San Siro contro quella di Raffaele Palladino

Fermo sullo 0-0 il match di questa sera tra Inter e Monza. Un primo tempo che ha visto la squadra di Simone Inzaghi sottotono rispetto invece alla furia messa in campo lo scorso martedì sera in Champions League all’andata dei quarti di finale contro il Benfica allo stadio ‘Da Luz’ nella gara vinta per 0-2.

Poche vere palle gol arrivate durante la prima frazione. Da segnalare lo spiacevole infortunio di Stefano Sensi proprio nella notte in cui tornava a giocare davanti ai suoi ex tifosi. Un problema muscolare accusato dal centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Monza che ha costretto Palladino ad operare il primo cambio del match alla mezz’ora facendo entrare in campo Caprari e modificando l’assetto della sua squadra.

Nonostante qualche timida opportunità creata soprattutto dalle iniziative personali del ‘Tucu’ Correa, non sono mancati gli errori sul piano tecnico commessi dai nerazzurri. Pubblico interista che infatti non ha particolarmente gradito i primi 45 minuti della formazione di Inzaghi, palesando il proprio malcontento sui social. Nel mirino dei tifosi è finito soprattutto Denzel Dumfries, ripreso su Twitter dopo aver sbagliato diversi cross indirizzati verso l’area di rigore del Monza.

Ecco le principali reazioni social dei tifosi nerazzurri contro la prestazione dell’esterno olandese:

#Dumfries, quando i compagni iniziano a non passarti più il pallone neppure se hai davanti le praterie, arriva il momento di farsi alcune domande. E magari trovare le risposte… — Pepe (@poivre74) April 15, 2023

Dumfries un giorno saprai mettere un cavolo di cross in mezzo quel giorno non sarai più all'Inter — Robin (@Roberto_1908) April 15, 2023

Nagatomo crossava meglio di Dumfries #InterMonza — Luca Cortella (@Luca110979) April 15, 2023

Per me Dumfries rimane un mistero. Come faccia un corpo a muoversi con un cervello senza neuroni è un caso scientifico. — walter truniger (@WTruniger) April 15, 2023

Abbiamo la conferma Dumfries ha due incudine al posto del piedi#InterMonza — salvatore guzzi (@salvoguzzi) April 15, 2023

Ma Dumfries fa il vigile che non fa altro che gesticolare??? Vieni qua vai là… — Simone Chirico (@SimoneChirico1) April 15, 2023

Con questo Dumfries, Bellanova si merita almeno una mezz’ora nel secondo tempo — FF (@F88250070) April 15, 2023

#InterMonza

In eccellenza crossano meglio di Dumfries, ve lo garantisco. — 🖤💙 (@_Lyner4zzurraa) April 15, 2023

Dumfries ha i piedi quadrati. Mamma mia ha due ciabatte 😱😱😱 — Alfredo Garcia (@miwilfre72) April 15, 2023

Barella ha deciso di giocare solo la Champions, Dumfries non può circolare e il resto fa talmente tanto addormentare che la partita inutile di Correa sembra quasi decente. — Davide (@Davide_m9) April 15, 2023