Flop Champions e subito in vendita: la Juventus coglie l’occasione

Per la Juventus potrebbe esserci un’occasione da cogliere a volo: il flop Champions porta alla rivoluzione, finisce sul mercato

Occasione Champions per la Juventus. No, non si sta parlando della partecipazione dei bianconeri alla prossima edizione della principale competizione europea per club.

Quella, semmai, sarà decisa nelle prossime settimane tra campo e aule di tribunale. Sul terreno di gioco, al momento, il quarto posto per Allegri dista otto punti dopo il ko contro la Lazio che ha interrotto la scelta positiva. Inoltre c’è anche la possibilità di accedere alla Champions vincendo l’Europa League: questa sera c’è la prima sfida contro lo Sporting, con il ritorno previsto tra sette giorni a Lisbona.

Nelle aule di tribunale, invece, la prossima settimana sarà decisiva, almeno per la penalizzazione di 15 punti: il 19 aprile, infatti, è attesa l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport. Poi bisognerà attendere gli eventuali deferimenti per il filone relativo alla manovra stipendi che ieri ha visto la Procura Federale comunicare alla Juve la chiusura delle indagini. L’occasione Champions però è rappresentata da un possibile nome in ottica mercato, tornato di attualità proprio dopo una delusione europea.

Calciomercato Juventus, Soler in vendita: occasione bianconera

E’ il Psg ad aver fallito nuovamente l’appuntamento in Champions. Dopo l’eliminazione ad opera del Bayern Monaco, in casa parigina c’è ancora aria di rivoluzione.

In particolare, ‘RMC Sport’ parla di due calciatori che sarebbero pronti a finire sul mercato. Si tratta di Carlos Soler e Fabian Ruiz. Il Psg sarebbe pronto ad ascoltare offerte per i due spagnoli, entrambi seguito dalla Juventus in passato. Questa volta i bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione, soprattutto per l’ex Valencia, approdato a Parigi la scorsa estate per 18 milioni di euro più bonus.

Sicuramente Campos non accetterebbe una offerta simile per darlo via, ma il prezzo non potrebbe discostarsi più di tanto e sarebbe comunque abbordabile per la Juve. Il tutto, ovviamente, soltanto se i bianconeri il prossimo anno disputeranno le coppe europee e in particolare, neanche a dirlo, la Champions League. Già, è proprio un’occasione da Champions.