De Ketelaere è un ‘caso’, Pioli: “Ecco come stanno le cose”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli dopo il pareggio casalingo del Milan contro l’Empoli: “Sono dispiaciuto perché era da tanto che non giocavamo con questa intensità”

Il Milan non approfitta del pari dell’Inter a Salerno fallendo così la possibilità di ‘blindare’ il terzo posto. Solo 0-0 in casa contro l’Empoli per gli uomini di mister Pioli, intervenuto nel post al microfono di ‘Sky Sport’: “Se mi aspettavo di più dagli attaccanti? Da loro ci si aspetta i gol, anche se le occasioni per segnare le abbiamo avute. Bisognava riempire meglio l’area di rigore. Non è il risultato che volevamo, sono dispiaciuto perché era da tanto che non giocavamo con questa intensità. Volevamo vincere ancora dopo Napoli, ma stiamo tornando ai nostri livelli”.

Pioli ha poi risposto su De Ketelaere, partito dalla panchina anche stasera con l’ampio turnover: “In allenamento fa tutto quello che deve per convincermi a farlo giocare, lavora sempre con intensità e sono sicuro che si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa. È un ragazzo maturo che sa di poter superare queste difficoltà”.

Il Milan tornerà in campo fra cinque giorni, sempre al ‘Meazza’ ma contro il Napoli sconfitto domenica scorsa al ‘Maradona’ con un sonoro 4-0. In palio stavolta una fetta di semifinale di Champions: “Avevamo più bisogno di loro di vincere e questo non succederà mercoledì dato che pure loro avranno grandi motivazioni. Mi aspetto un avversario forte e una partita completamente diversa. Se cambierò qualcosa? Sì, potrei perché ci hanno creato delle difficoltà. Sicuramente servirà una prestazione determinata”, ha concluso Pioli.