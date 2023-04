Icardi di nuovo in Serie A, parla ‘Maurito’: “Voglio giocare qui”

Mauro Icardi ha parlato in prima persona del suo futuro e ha espresso la sua preferenza

Mauro Icardi sembra aver trovato finalmente un po’ di pace. L’argentino dall’addio burrascoso all’Inter, la fascia di capitano e la rottura con la piazza e la società, è andato sempre più giù. Il PSG lo ha acquistato a peso d’oro nelle ultime ore di mercato, lui nei primi mesi ha risposto alla grande segnando quasi a raffica. Ma è stato un fuoco di paglia.

Progressivamente le prestazioni di Icardi sono calate sempre di più, la sua importanza e lo spazio al Parc des Princes si sono ridotti fino a uscire dai piani del club. Senza contare anche le questioni fuori dal campo e qualche atteggiamento che alla dirigenza del PSG non è andato giù. Poi le vicende personali con Wanda Nara e l’enorme esposizione mediatica, fino al prestito al Galatasaray. L’ex Inter è arrivato in Turchia dopo essere stato accostato in continuazione a un ritorno in Serie A, dal Milan alla Roma senza dimenticare il Napoli. Icardi si è rimesso in moto e in questa stagione ha già 10 gol in 17 presenze. Uno score importante, ma soprattutto un clima che lo ha fatto sentire di nuovo amato. Un po’ come successo a Nicolò Zaniolo, anche lui autore di due gol dalla ripresa del campionato.

Icardi ha le idee chiare: “Voglio restare al Galatasaray”

Icardi è in prestito dal PSG, questa sua stagione può scatenare nuovamente gli interessamenti di squadre di primo livello in Europa, ma lui sta bene al Galatasaray.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Lo stesso ‘Maurito’ ha parlato del suo futuro: “Voglio davvero restare a Istanbul. Tornare al PSG? Ero con i migliori al mondo a Parigi, ma non sentivo nulla per strada. Invece vedo grandissimo interesse per me qui”. In soldoni, in Francia era uno dei tanti e non sentiva il calore dei tifosi mentre in Turchia è uno degli idoli e la piazza caldissima senza dubbio aiuta. Tra l’altro il prossimo anno, a meno di clamorosi scossoni, il Galatasaray giocherà anche la Champions League.

Un messaggio anche per qualche italiana che, in caso di rientro al PSG, potrebbe farci più di un pensierino. Di sicuro la Serie A occupa un posto speciale nel cuore di Maurito, anche perché è dove ha costruito la sua famiglia e dove ha casa. Intanto ieri i giallorossi sono usciti dalla coppa nazionale perdendo 3-2 col Basaksehir, con tanto di episodio arbitrale contestato. E lo sfogo dello stesso Icardi su Instagram: “Una vergogna, uno scandalo, il furto dell’anno”.